Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a fost surprinsa la un restaurant din Studio City, Los Angeles, in momente dragastoase alaturi de Dan Horton, un inginer de sunet in varsta de 37 de ani. Vedeta s-a desparțit de aproape șase luni de Christian Carino și, pentru o perioada, s-a vehiculat ca ea are o relație cu Bradley Cooper,…

- Laura Cosoi a marturisit ca atat ea, cat și partenerul ei de viața, Cosmin Curticapean, iși mai doresc un copil. In luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean,…

- Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a facut dezvaluiri despre viața și cariera ei. Printre altele, vedeta și-a spus foarte clar parerea despre casatorie. Iulia Vantur a revenit in țara zilele acestea. Vedeta a acordat un interviu in cadrul…