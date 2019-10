Răzvan Cuc, solicitare pentru directorul CNAB: Am stat cu pasagerii în avion şi am încercat să le explic! "Ce vedeti in acest filmulet este o confuzie care s-a facut foarte mult timp vizavi de autobuzele care preiau pasagerii, vizavi de bagajele care ajung intr-o stare rea la pasageri, vizavi de intarzieri. Si tot timpul toata lumea a spus: este de vina ba TAROM-ul pentru intarzierea curselor, ba aeroportul, ca nu-i merg benzile, ba ca nu sunt aere conditionate in autobuzele care preiau pasagerii si asa mai departe. Ce vedeti aici, este o firma de handling. Firma de handling, practic, are contract si presteaza servicii pentru firmele de aviatie care zboara si pentru aeroporturi. Noi aici avem firma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

