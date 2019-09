Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a fost in vizita azi la loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș – Turda. Ministrul s-a declarat deranjat de ritmul lent in care se desfașoara activitatea pe acest șantier și a anunțat ca vrea sa vina mult mai des, pentru a-i „energiza” pe contructori, a notat…

- Ministrul Transporturilor vrea sa fie prezent doua zile pe saptamana pe santierul celor doua loturi ramase de construit pe traseul autostrazii A10, Sebes - Turda. Razvan Cuc a spus joi, in Alba, ca ii va cere voie premierului Viorica Dancila pentru a se deplasa pe santier.

- Ministrul Transporturilor vrea sa fie prezent doua zile pe saptamana pe santierul celor doua loturi ramase de construit pe traseul autostrazii A10, Sebes - Turda. Razvan Cuc a spus joi, in Alba, ca ii va cere voie premierului Viorica Dancila pentru a se deplasa pe santier.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a revenit joi in județul Alba, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe loturile 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș – Turda. De dimineața, acesta a avut o intalnire cu reprezentanții Aktor, la organizarea de șantier de la Beldiu. Ministrul Transporturilor și șeful…

- Metroul din Drumul Taberei va intra in trafic la finele acestui an, in decembrie 2019, in conditiile in care din punct de vedere al stadiului fizic este finalizat 97%, a declarat marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la Realitatea TV. "Mi-am asumat si eu si directorul (Metrorex n.r.)…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, joi, ca pana in la sfarsitul lunii iunie 2020 vrea sa lanseze proiectarea si executia drumului Expres Bacau – Neamt, desi studiul de fezabilitate necesita o perioada de elaborare de 14 luni, anunța MEDIAFAX.„Vorbeam de lansarea proiectului…

- Circulatia pe tronsonul de autostrada Lugoj – Deva se va deschide la sfarsitul lunii iulie, cu exceptia sectiunii E de pe lotul 2, unde vor fi construite ecoductele pentru mamifere mari, a transmis Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat joi șantierele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, vineri, in timpul unei vizite in judetul Arad, ca lucrari de modernizare a Garii de Nord din Bucuresti vor fi executate inainte de inceperea Campionatului European de Fotbal de anul viitor, iar...