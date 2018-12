Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a anulat întâlnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți în…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, dupa ce presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut ca Kievul sa fie sustinut cu nave NATO la Marea Azov, in urma incidentului armat de duminica in largul Crimeei, relateaza AFP.

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters, scrie Agerpres. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internaționale duminica, dupa ce autoritațile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta și un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters și BBC, scrie Mediafax.Ucraina…

- Explozia a avut loc sambata, la Donetk, capitala regiunii cu acelasi nume, in care separatisti prorusi lupta impotriva fortelor ucrainene din 2014. Serviciile de sanatate locale au anuntat bilantul de trei raniti, fara sa faca alte precizari, citate de agentia de presa separatista DAN.…