Stiri pe aceeasi tema

- "Este absolut inutila citirea intregii epistole a marilor reformatori din PSD. E suficient sa ne oprim la punctul 2 ca sa ințelegem cu precizie despre ce este vorba: "2. PSD se afla intr-un razboi permanent, purtat pe prea multe fronturi, cu o parte importanta a societații romanești: Președintele…

- Eurodeputatul a explicat ca scrisoarea dizidenților din PSD care ii cer demisia lui Dragnea va avea consecințe dezastruoase pentru partid. "Criza interna din PSD risca sa faca rau și Romaniei. Guvernul va fi vulnerabilizat și nimeni nu poate preveni chiar o pierdere a majoritații și o cadere a guvernului.…

- Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, a vorbit pentru GSP.ro despre situația de la echipa sa, despre plecarea antrenorului Ștefan Stoica și despre lupta pentru promovare, dupa 4 etape din Liga 3 in care oltenii au strans 7 puncte și sunt pe locul 7. ...

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…

- Ultimul suspect nazist de crime de razboi care traia in SUA a fost deportat in Germania la 14 ani dupa ce un judecator a ordonat expulzarea sa, conform unei declarații a reprezentanților de la Casa Alba.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este seful politic al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cel care va propune un nou procuror-sef la DNA, in locul Laurei Codruta Kovesi. Tot de Tariceanu depinde si majoritatea parlamentara care tine PSD la guvernare, iar relatia dintre Dragnea si Tariceanu…

- Camera Deputaților va reexamina, luni, inițiativa care modifica Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și magistraților, pentru corelarea prevederilor proiectului cu decizia de admitere a sesizarilor PNL-USR și ICCJ de catre Curtea Constituționala a Romaniei.Citește și: SONDAJ CURS Cota…

- Schimbul dur de replici intre SRI si Dragnea a luat amploare, in ultimele zile. Toti directorii din SRI au facut scut in jurul lui Eduard Hellvig, in timp ce liderul PSD il acuza ca a cedat statului paralel. In context, apar informatii despre intalniri secrete Coldea- judecatori.