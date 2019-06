Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica si face apel la responsabilitate in ceea ce priveste actiunile si declaratiile politice referitoare la situatia din Valea Uzului, informeaza sambata Guvernul. “Am urmarit cu mare atentie…

- Politistii IPJ Bacau au deschis un dosar penal pentru distrugerea portii de acces in cimitirul din Valea Uzului, informeaza Jandarmeria Romana. “Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a efectuat lucrarile specifice necesare identificarii criminalistice. Avand in vedere aspectele constatate la fata…

- Parlamentarii UDMR Korodi Attila si Tanczos Barna reclama nerespectarea legilor in cazul Cimitirului eroilor de la Valea Uzului si solicita interventia Guvernului in acest caz, se precizeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES. “UDMR a solicitat, din nou, interventia urgenta a Guvernului in vederea…

- Asociatia Nationala Cultul Eroilor “Regina Maria” a luat la cunostinta cu stupoare și indignare de profanarea mormintelor a 52 de eroi romani cazuti in Primul Razboi Mondial. Profanare in Cimitirul Internațional de la Valea Uzului! Batjocura! Crucile de la capataiul eroilor romani au fost acoperite…

- Recenta decizie a Consiliului Local Sanmartin și a primarului Gergely Andras, de a inchide, pentru o perioada de 30 de zile, Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, in care sunt inmormantați soldați romani, maghiari și de alte naționalitați, ar putea duce la o escaladare a unui conflict…

- Toma Constantin, primarul orașului Darmanești, a criticat aspru acțiunea cetațenilor maghiari care au acoperit, astazi, cu saci de gunoi, crucile ostașilor romani ingropați in cimitirul din Valea Uzului. „Din punctul meu de vedere, este un act de vandalism la adresa eroilor romani și a tuturor eroilor.…

- Un candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European a anunțat pe rețelele de socializare ca a fost batut de mai mulți cetațeni la Valea Uzului, acolo unde extremiștii maghiari au acoperit cu saci de gunoi crucile soldaților romani. Candidatul independent la alegerile europarlamentare George…

- Crucile soldaților romani ingropați in cimitirul de la Valea Uzului, care aparține de localitatea bacauana Darmanesti, au fost acoperite cu folii de nailon de mai mulți cetațeni de origine maghiara, care s-au laudat, apoi, cu fapta lor pe rețelele sociale. Cimitirul cuprinde osemintele militarilor de…