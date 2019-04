Stiri pe aceeasi tema

- DNA a clasat dosarul actualului președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu acuza faptul ca i-a dat mita un milion de euro fostului premier ca sa il numeasca, in 2008, pe jurnalistul și ong-istul Liviu Mihaiu, guvernator al Deltei Dunarii – se arata intr-un…

- DNA a clasat dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu acuza faptul ca i-a dat mita un milion de euro lui Calin Popescu Tariceanu ca sa il numeasca, in 2008, pe jurnalistul și ong-istul Liviu Mihaiu, guvernator al Deltei Dunarii, potrivit G4media.ro.Decizia de clasare s-a dat in august…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat dosarul actualului presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu acuza faptul ca i-a dat mita un milion de euro fostului premier ca sa il numeasca, in 2008, pe jurnalistul si ong-istul Liviu Mihaiu, guvernator…

- Fostul judecator al Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, a declarat ca daca ar mai fi parte a CCR, acesta ar respinge sesizarea facuta de Florin Iordache privitoare la completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Zegrean considera ca Iordache nu avea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata,…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a vorbit, intr-un interviu oferit in exclusivitate jurnalistului Razvan Dumitrescu, despre vestitul ordin pe care il dadea Kovesi in interiorul DNA, prin care procurorii trebuiau sa trimita la instanța doar acei suporți cu convorbirile sau inregistrarile…

- Dosarul in care foștii polițiști Ioan Ovidiu Mureșan, Roberto Hasnaș și Leon Cloșca sunt judecați pentru fapte de corupție, se indreapta spre o posibila victorie in condițiile in care Curtea Constituționala a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui…

- In continuarea comunicatului de presa din data de 9 ianuarie 2019, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele: Dosarul nr. 595/P/2014 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, privind…