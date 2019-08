Răsturnare de situație după apelul dramatic la 112 din București Ore intregi, polițiștii au facut cautari disperate in zona Moghioroș pentru a nu se repeta ceea ce s-a intamplat la Caracal. Au cautat o tanara care a sunat la 112 și a spus ca este batuta și sechestrata, intr-un imobil din Sectorul 6 al Capitalei. In timpul cautarilor, orice incercare a polițiștilor a fost in zadar. In cele din urma, potrivit Antena 3, victima le-a transmis polițiștilor ca a reușit sa scape din locuința respectiva și ca se afla in scara unui bloc din apropierea unui Mega Image. Tanara a spus ca vrea sa mearga la farmacie și solicita echipajelor de poliție sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

