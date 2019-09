Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL și prim-vicepreședinte al partidului, Rareș Bogdan, susține ca el nu va sta la aceeași masa cu ALDE și Pro Romania. Rareș Bogdan considera ca Tariceanu, in ciuda faptului ca a plecat de la guvernare este la fel de vinovat ca și cei din PSD pentru situația actuala a Romaniei.…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a facut dezvaluiri despre ruperea coaliției de guvernare.Tariceanu a zis intr-un interviu la Gandul ca inițial a agreat cu Dancila cooptarea Pro Romania la guvernare ca sa se refaca in Parlament majoritatea rezultata din alegerile din 2016. Ideea lui Tariceanu…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Premierul Viorica Dancila le va prezenta șefilor filialelor PSD, la Parlament, luni de la ora 17.00 in ședința CEX, propunerile avansate de ALDE, printre care restructurare guvernamentala, reimparțirea ministerelor, cooptarea Pro Romania la guvernare și susținerea candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca discuțiile dintre ALDE și Pro Romania il fac nefrecventabil pe Calin Popescu Tariceanu, care a decis sa se alieze ”cu marele caracter Ponta”.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE și Pro Romania ”Din acest moment,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, referitor la violențele de pe 10 august 2018, din Piața Victoriei, ca in momentul in care unii protestatari au incercat sa intre in cladirea Guvernului, asta seamana cu o lovitura de stat.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro…

- Deputatul Marian Cucsa, vicepresedinte ALDE si vicepresedinte al Comisiei parlamantare de control a activitatii SRI, reactioneaza la atacul lansat de Mihai Tudose la adresa lui Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce Tudose a explicat, intr-un limbaj colorat, de ce Pro Romania nu il poate sustine pe Tariceanu…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidențiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va cauta o alta formul de alianța, posibil cu Pro România, scrie Mediafax. UPDATE 22.58 Calin Popescu Tariceanu…