Rareș Bogdan, criză de râs în direct, după discursul lui Barna: "Asta e parodie?" Intrat in direct la Romania TV, Rareș Bogdan a spus ca nu a putut urmari congresul USR și ca a auzit in premiera discursul lui Dan Barna. "E o gluma? E o parodie sau e chiar discursul de la adunare? Dar e parodiat.... Nu, e discursul sau? Nu pot sa cred(rade-n.r.). Iertați-ma, dar nu pot sa cred așa ceva(rade din nou-n.r.). Asta cu pastilele, știți, cu pastilele albastre, au o alta conotație. Nu se poate așa ceva (ras cateva secunde-n.r). Poate merge și pe la Voroneț sa vorbeasca. Totuși, e prea mult. Am toata simpatia pentru Dan, e un baiat inteligent, dar discursul mi se pare total… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

