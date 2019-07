Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- Pe parcursul anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani de la bancile rusești au fost spalați prin intermediul instanțelor și bancilor din Republica Moldova, folosind hotarari judecatorești ilegale privind datoriile false. Potrivit unui studiu lansat de comunitatea Watchdog.md si Transparency…

- Andrei Nastase ar fi primit trei milioane de dolari de la rusi pentru a destabiliza situatia din Republica Moldova si pentru a rasturna guvernul condus de Pavel Filip. Declaratia a fost facuta de catre viceprimarul de Bucuresti Aurelian Badulescu pentru Publika.

- Rusia a pierdut circa 35 de miliarde de ruble (542 milioane de dolari) ca urmare a lansarilor esuate de rachete in perioada 2010-2018, au anuntat autoritatile de la Kremlin. „Au existat 11 lansari esuate de vehicule spatiale de-a lungul acestei perioade”, se arata într-o…

- Rusia a pierdut 35 de miliarde de ruble (aproape 542 milioane de dolari) in urma lansarilor esuate de rachete in perioada 2010 - 2018, potrivit unui document oficial citat miercuri de EFE. "In aceasta perioada au avut loc 11 lansari esuate de aparate spatiale. Prejudiciul adus Rusiei a…

- (foto: eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhang Hailong) Fiecarui locuitor al planetei i-au fost alocati 239 de dolari in 2018 pentru bugetele militare. Din suma totala de 1.822 miliarde dolari, SUA au cheltuit anul trecut 649 miliarde dolari, adica 36% din totalul planetei si 3,2% din Produsul Intern Brut…

- Unicornul romanesc UiPath a inchis seria D de finanțare la 568 milioane de dolari. Noua investiție ridica valoarea startup-ului la 7 miliarde de dolari. Runda de finanțare a fost condusa de Coatue Dragoneer, carora li s-a alaturat Wellington, Sands Capital, precum ...

- Federatia Rusa a fost obligata sa plateasca Ucrainei despagubiri in valoare de aproape 50 de milioane de dolari. Un tribunal international de arbitraj a condamnat Moscova pentru exproprierea ilegala a Societatii pe Actiuni "Ukrnafta".