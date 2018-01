Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 10.000 de afectiuni psihice au fost recunoscute ca accidente la locul de munca in 2016 in Franta, iar dintre acestea 596 au fost incadrate ca boli profesionale, releva un raport inedit facut public marti de l'Assurance maladie (casa de asigurari de sanatate). Departamentul…

- Angajatii care se confrunta cu o crestere a nivelului de stres la locul de munca au un risc mai mare de imbolnavire, in timp, de diabet, in comparatie cu ceilalti lucratori, conform rezultatelor unui studiu recent, citat de Reuters.

- Colegiul Psihologilor din Romania transmite, ca reactie la criticile privind evaluarile la care sunt supusi politistii, ca tulburarile psihice nu poti fi identificate in cadrul evaluarilor functionarilor publici cu statut special. Intr-un comunicat de presa, Colegiul Psihologilor mentioneaza ca potrivit…

- Tulburarile de anxietate sunt boala mental cea mai raspandita din intreaga lume, afectand 18% dintre occidental. Acestea apar ca rezultat al unui complex de factori, printre care personalitatea, chimia creierului, mostenirea genetica si experientele

- Vladimir Putin sugereaza ca ”precedentul (sau) loc de munca”, de spion, l-a pregatit sa devina presedinte. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte,…

- Un studiu realizat de IRES arata ca numai 17% dintre români mai cred ca țara merge pe o direcție buna. Potrivit datelor IRES, dintre respondentii cu vârste între 36 si 50 de ani, 81% considera ca ca lucrurile merg într-o directie gresita…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- Un studiu realizat de Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research, arata ca romanii isi doresc sa castige mai mult timp personal in loc de bani si nu mai sunt multumiti de ce le ofera de obicei angajatorii. Astfel, 55% dintre romani spun ca sunt dispusi sa accepte…

- Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research, lanseaza primul studiu național complex care masoara tendințele in stilul de viața al romanilor in 2018. Datele au fost colectate timp de un an și arata cum oamenii și-au regandit modul in care traiesc, acestea fiind…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe majoritatea angajatilor romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii.

- Angajatii despre piata muncii in 2018: salarii reduse, munca multa, stres mare Angajații din Romania se așteapta pentru anul viitor la mai multa munca depusa, la mai mult stres și la mai puțini bani. Schimbarile legislative în materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru…

- Polițiștii dintr-un oraș din Colorado au facut un gest superb pentru o colega de-a lor dintr-un alt oraș. Timp de patru luni, angajații secției de poliție din orașul Aurora au ingrijit un copil nascut prematur, pentru ca mama acestuia a trebuit sa se intoarca la munca, scrie BBC News. Atunci cand Axle…

- Incerci sa ai o viața sanatoasa, sa faci sport și sa elimini mesele cu foarte multe grasimi? Ei bine, potrivit unui studiu de piața, lucrul acesta nu este suficient pentru a scapa de stres. De ce? Pentru ca locul de munca este principalul motiv.

- Toți ne confruntam cu stres la locul de munca. Exista momente in care nu putem sa ne ducem proiectele la capat sau cand șeful nostru nu este mulțumit de ceea ce facem sau cand apar momente dificile intre colegii de birou. Pentru a trece cu brio de aceste situații, cheia este calmul.

- “Cerem imperios Parlamentului Romaniei? Cum este posibil sa scrii asa ceva, intr-un comunicat oficial, in secolul XXI, la adresa unei țari suverane? Departamentul de Stat someaza forul suprem al democrației din Romania, instituția zero a oricarei democrații din lume, sa respinga ceva ce nu place…Mariei…

- Anxietatea este o tulburare care poate afecta pe oricine, indiferent de varsta, afirma Petronela Nechita, medic specialist psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, citata de Agerpres. ”Anxietatea este o emoție pe care am trait-o toți, in numeroase situații de viața. Intensitatea ei variaza…

- ASTROFOTOGRAFIE Departamentul de astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad invita barladenii sa participe la vernisajul expozitiei temporarea „Lumina din Univers” ce va avea loc miercuri, 29 noiembrie, ora 12.00, la sediul central din strada Vasile Parvan, nr.1. Tema centrala a expozitiei…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, incepand de astazi, clientii care au ales sa li se livreze coletele la o alta adresa decat cea de domiciliu, vor fi identificati numai in baza unui act de identitate valid. Reactia a venit dupa ce un client a postat pe Facebook faptul ca a trebuit sa…

- În Republica Moldova femeile câștiga cu 647 de lei pe luna mai puțin decât barbații. Adica, pentru munca depusa, o femeie este remunerata cu un salariu care constituie aproape 87% din plata primita de un barbat. Acest lucru se arata în Portretul statistic al femeilor și barbaților…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Agentia Federala pentru Managementul Situatiilor de Urgenta din Statele Unite ale Americii au pus bazele unei colaborari pe termen lung, prin semnarea, miercuri, a unui protocol de colaborare care prevede, printre altele, cresterea rezilientei si pregatirii…

- Numarul total al persoanelor inregistrate in evidenta AJOFM Brasov la data de 31.10.2017 a fost de 7.553 persoane in cautarea unui loc de munca, dintre care 3.105 sunt femei. In perioada 01.10.2017 – 31.10.2017 au intrat in evidenta Agentiei Brasov un numar de 613 persoane (299 femei) si au iesit din…

- Anxietatea este o tulburare care poate afecta pe oricine, indiferent de varsta, afirma Petronela Nechita, medic specialist psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola. ''Anxietatea este o emoție pe care am trait-o toți, in numeroase situații de viața. Intensitatea ei variaza de la ușoara…

- Ministrul a cerut o "inspectie spciala" cu privire la aceste presupuse practici, denuntate de catre doi fisti salariati ai ambasadei care au chemat statul german in justitia franceza sub acuzatia de "munca disimulata" si "concediere abuziva", a anuntat Ministerul german de Externe duminica intr-un comunicat…

- Peste 16.000 de cazuri de copii ramasi singuri acasa fara parinti, acestia cautandu si locuri de munca peste hotare, sunt inregistrate in sud estul tarii noastre, releva un raport prezentat ieri, la Constanta, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul dezbaterii Protectia copiilor ai caror parinti sunt…

- Peste 16.000 de cazuri de copii ramași singuri acasa fara parinți, aceștia cautandu-și locuri de munca peste hotare, sunt inregistrate in sud-estul țarii noastre, releva un raport prezentat vineri, la Constanța, de Organizația Salvați Copiii, in cadrul dezbaterii "Protecția copiilor ai caror…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unei inregistrari halucinante cu Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat, pe contul personal de socializare, un bodyguard al unui club de noapte, celebrul dealer de droguri al vedetelor ”El Magico” Raj s-a…

- Femeia FECIOARA: Poate ca anul nu a inceput foarte bine pentru nativele nascute sub acest semn zodiacal, insa lunile reci ce urmeaza vor fi pline de fericire și realizari pe toate planurile. Daca pe plan financiar a intampinat anumite probleme pana acum, sfarșitul de an se anunța a…

- Exista, in general, o "prezumție a incompetenței" femeilor la locul de munca, o discriminare care le urmarește pe acestea in activitatea profesionala și care ar trebui sa dispara, apreciaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Marlene Schiappa - secretar de stat pe langa prim-ministrul francez,…

- Exista, in general, o "prezumție a incompetenței" femeilor la locul de munca, o discriminare care le urmarește pe acestea in activitatea profesionala și care ar trebui sa dispara, apreciaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, Marlene Schiappa - secretar de stat pe langa prim-ministrul francez,…

- Milioane de persoane ce locuiesc in zeci de orase britanice inhaleaza aer ce este considerat a fi prea periculos pentru a fi respirat, fonorm unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza The Independent. In cel putin 44 de orase britanice testate de OMS au fost descoperite…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca femeile se confrunta in mediul antreprenorial cu o serie de probleme grave, au acces dificil la resurse de finantare si resimt lipsa unor retele de sustinere profesionala, iar prezenta lor este mult mai redusa in zonele de decizie si management in raport cu barbatii.…

- Berbec Luna incepe destul de bine pentru tine, caci in prima parte a ei vei avea cateva zile norocoase. Iți poți rezolva problemele incepand cu data de 2 noiembrie pana pe 5 noiembrie, perioada in care vei reuși sa petreci mai mult timp cu familia, partenerul, dar și cu prietenii. Taur…

- Tradiția dovlecitului, ajunsa la cea de a cincea ediție, a adus și anul acesta, in Targușorul Brancovenilor, din Parcul Mogoșoaia, meșteri mici și mari, care nu au ținut cont de capriciile vremii și au muncit cu pasiune pentru a sculpta și crea cele mai haioase personaje, demne de un adevarat Halloween.…

- In dezbatere publica la Senat a fost inregistrat un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003-Codul muncii, proiect ce are in vedere introducerea a doua obligatii noi: - o obligatie pentru angajatori de a intocmi nota de lichidare la finalul raporturilor de munca…

- Veste buna pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Arges Vineri, 3 noiembrie, anul curent, la sediul AJOFM, va fi organizata o bursa speciala. Bursa se adreseaza persoanelor care au vulnerabilitati si nevoie de un loc de munca. Evenimentul este organizat de AJOFM Arges in colaborare…

- Autoritatea generala pentru sport din Arabia Saudita le va permite femeilor sa asiste la evenimente sportive pe trei stadioane din tara, incepand din anul 2018, informeaza Le Figaro.Cele trei stadioane sunt din capitala Ryad, din Jeddah (vestul tarii) si din Damman (est). Femeile vor avea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca militarilor trebuie sa li se ofere condiții optime de munca și de viața, nu numai apreciere. *Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO "Femeile și barbații în uniforma, adevarați profesioniști…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca militarilor trebuie sa li se ofere condiții optime de munca și de viața, nu numai apreciere. *Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO "Femeile și barbații în uniforma, adevarați profesioniști care…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu are bani de parapeți metalici pentru a preveni accidentele grave, așa cum a fost cel de pe clisura Dunarii, unde o întreaga familie a disparut în apele fluviului, dar are bani sa își țina directorii la…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu are bani de parapeți metalici pentru a preveni accidentele grave, așa cum a fost cel de pe clisura Dunarii, unde o întreaga familie a disparut în apele fluviului, dar are bani sa își țina directorii la…

- Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxemburg, au ajuns la un acord privitor la revizuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura prin care companiile pot trimite angajati din tari cu salarii mici sa munceasca in statele mai bogate fara a…

- Este o victorie clara pentru Emma­nuel Macron. Prima sa victorie la nive­lul Uniunii Europene. Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxem­burg, au ajuns la un acord privitor la revi­zuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura…

- Corpul de control Relatii de Munca din cadrul ITM Alba a derulat 1.371 de controale la agentii economici de pe raza judetului, in primele 9 luni ale anului 2017. A dat amenzi de peste 440.000 lei si a depistat peste 30 de cazuri de munca “la negru”. In perioada ianuarie-septembrie 2017, au fost aplicate…

- In toate statele membre, femeile parasesc casa parinteasca si se casatoresc mai devreme decat barbatii. In Romania, femeile pleaca de acasa la 25.8 ani, nasterea primului copil are loc la 26.8 ani si prima casatorie are loc cu cateva luni dupa prima nastere. Desigur, discutam despre medii. Vezi in text…