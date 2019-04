Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul statului Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a declarat vineri ca nu a fost informat de catre serviciile de Informații despre posibilitatea producerii unor atentate in Sri Lanka, relateaza BBC. Serviciile de Informații din Sri Lanka au fost informate in prealabil de posibilitatea…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a anuntat joi ca recomanda evitarea calatoriilor in Sri Lanka in urma atacurilor comise in aceasta tara in duminica Pastelui catolic si care s-au soldat cu 253 de morti, o decizie similara fiind anuntata de Olanda, relateaza AFP. ''In urma atacurilor…

- Responsabilul cu rangul cel mai inalt din Ministerul Apararii din Sri Lanka a demisionat joi in urma atacurilor jihadiste comise duminica si care s-au soldat cu 359 de morti, a anuntat o sursa ministeriala, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Hemasiri Fernando, secretar al apararii, i-a prezentat…

- Unul dintre autorii atacurilor cu bomba din Sri Lanka a studiat în Regatul Unit și Australia înainte de a savârși atentatele, care e posibil sa fi fost finanțate și inspirate de Isis a spus ministrul Apararii Ruwan Wijewardene, relateaza The Guardian. Potrivit oficialului, majoritatea…

- Zeci de persoane au murit aici, in aceeași zi in care o serie de atentate au lovit mai multe zone din Sri Lanka și au facut cel puțin 290 de morți și alte cateva sute de raniți, scrie The Guardian.

- Un grup de 8 copii romani, elevi la un liceu din Iasi, se afla in Sri Lanka, unde au fost comise ieri mai multe atentate sangeroase. Ei sunt in siguranta si vor reveni in tara peste cateva zile, a declarat pentru Stirile TVR, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu.

- Poliția din Sri Lanka a arestat 13 barbați în legatura cu atentatele de duminica, produse în biserici și hoteluri, ce au ucis peste 200 de persoane, au declarat luni surse din poliție citate de AFP.Primul Ministru, Ranil Wickremesinghe, anunțase duminica ca opt persoane ar fi fost arestate.Autoritațile…

- Guvernul din Sri Lanka a decretat duminica blocarea temporara a retelelor de socializare pentru a impiedica difuzarea de informatii incorecte si false cu privire la valul de atentate care a lovit insula, provocand moartea a cel putin 158 de persoane, scrie AFP, conform news.ro."Guvernul a…