Conform agentiei Anadolu, doar in provincia nord-vestica Tekirdag, procurorii au ordonat arestarea a 50 de militari.



La 15 iulie 2016, o factiune a armatei turce a incercat o lovitura de stat in urma careia au murit peste 200 de oameni si pentru care guvernul acuza miscarea clericului musulman Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA.



La cinci zile dupa esecul puciului, autoritatile au decretat stare de urgenta, dar cei suspectati de legaturi cu Gulen sau cu miscarea acestuia sunt frecvent tinta unor raiduri.



Peste 1.500 de militari, printre care 150 de generali si amirali,…