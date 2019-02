Stiri pe aceeasi tema

- Studiile arata ca o treime din mamele care alapteaza se vad nevoite sa colecteze lapte cu ajutorul pompelor de san in toalete, dupa revenirea la serviciu. Drept consecința, multe renunța la alaptat mult mai devreme. Un sondaj efectuat pe 2.000 de femei, care au avut cel puțin un copil in ultimii cinci…

- Tanara de 22 de ani si-a pus in gand sa scape de copil din momentul in care a aflat ca este insarcinata. A ascuns sarcina de partenerul de viata si familie, nu a mers la niciun consult de specialitate, iar fatul l-a expulzat in toaleta din curtea casei unde locuia.

- “Pentru foarte mulți dintre noi sezonul rece vine cu schimbari neplacute ale pielii. Combinația intre frig, umiditatea atmosferica scazuta, vant și incalzirea artificiala din interioare cauzeaza o uscaciune exagerata a pielii, deoarece toți acești factori accelereaza pierderea apei din piele. Uscaciunea…

- Dincolo de cunoștințele și aptitudinile necesare unui bun șofer, candidații care vor sa obțina permisul auto la Piatra Neamț au nevoie de o rezistența speciala. Fizica și psihica. Se pleaca la proba de traseu din doua puncte: unul la stadion, pentru amatori, și unul pe șoseaua de centura, in dreptul…

- Valentin Dorel Sleapca, in varsta de 27 de ani, este tanarul dat disparut de tatal sau dupa ce nu a mai ajuns in Romania cu autocarul cu care venea din Londra. Tanarul a fost descoperit ulterior...

- Craciunul, una dintre sarbatorile care vorbeste despre suflet, bine si frumos, se apropie. Se pregatesc liste pe care se includ cele mai potrivite cadouri pentru oamenii dragi si incep cercetarile care au in vedere achizitionarea acestora. Femei si barbati, deopotriva, apreciaza sa primeasca in dar…

- Ghetutele din piele ale copiilor de la Scoala Scoposeni au ajuns la redactia „Ziarului de Iasi", urmand ca in zilele urmatoare sa definitivam toate cumparaturile pentru micutii nevoiasi. Cele 82 de perechi de ghete care vor pleca spre Scoposeni au fost achizitionate de la cunoscuta firma Marelbo, direct…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…