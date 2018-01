Pulpe de curcan cu sos la cuptor Ingrediente Pulpe de curcan cu sos la cuptor

Pulpe de curcan

ciuperci

ceapa

ardei gras

condimente

ulei de masline

sos de rosii Mod de preparare Pulpe de curcan cu sos la cuptor

Se asaza pulpele in tava si se ung cu ulei de masline. Se asaza legumele taiate julien, impreuna cu ciupercile in jurul pulpelor si se condimenteaza toate. Se adauga usturoiul taiat marunt, sosul de rosii, si se pun 2 cani de apa. Se introduc in cuptor si se lasa pana cand sunt rumenite toate, dar mai ales carnea. Descopera pe SFATULPARINTILOR. RO cum sa pregatesti cea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul frecvent de usturoi iti imbunatateste digestia, functionarea ficatului, a pancreasului si contribuie la buna asimilare a substantelor nutritive. Acestea nu sunt singurele avantaje. Descopera care este si cea mai buna modalitate de a-l manca zilnic!

- Valentin Anton Jucatorii de la HC Vaslui au incasat in cele 13 meciuri ale sezonului nu mai puțin de 53 de eliminari și trei cartonașe roșii. In top se regasesc Valentin Anton (11 eliminari și un cartonaș roșu), Mihai Bujor și Tiberius Moldovanu (cate șapte eliminari). HC Vaslui se numara printre echipele…

- Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a prezentat interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de productie s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627…

- Taiati cartofii felioare subtiri pe care le ungeti apoi cu ulei de masline. Presarati susan pe fiecare felie si asezati-o in tava de copt pe hartia pergament. Coaceti timp de 10 minute, in cuptorul incins in prealabil. Aceeasi versiune de chipsuri o puteti incerca cu curry. Inlocuiti susanul…

- Ca sa ne dam seama cum este corect, am ajuns chiar la inventatorul rolei de hartie igienica. Atunci cand a fost inventata hartia igienica și a fost prezentat patentul, Seth Wheeler a demonstrat prin mai multe imagini ca hartia igienica se așaza cu hartia in fața, pentru a trage mai ușor de…

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…

- Programul de susținere a produsului tomate in spații protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a prezentat un mare interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de producție s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Blondie 225 g ciocolata alba185 g unt165 g zahar3 oua2 lingurițe esența de vanilie400 g faina1 praf de sare Afla cum se prepara prajitura blondie pe clickpoftabuna.ro.

- Veselie mare in capitala Mexicului, unde a fost gatita o prajitura gigant. Aproape 2 mii de voluntari au pregatit Rosca de Reyes - un desert traditional de ziua celor 3 magi. 6 patiseri au donat ingredientele necesare pregatirii prajiturii.

- Incepe anul cu noul single de la Vicky K! Descopera un sound fresh care se transforma intr-o piesa de dans de la frumoasa cantareata din Rusia. Single-ul, compus de Gaela Brown si Virginie Khalifa, in timp ce productia a fost realizata de Gaela Brown si Jay L. Willys, este insotit de un video incendiar…

- Pentru a evita surprizele neplacute, cu cateva zile inainte de marele eveniment vopseste-ti parul. Poti aplica si o masca naturala preparata din pulpa pasata de la un avocado si dintr-o lingura de miere. Amesteca totul bine si adauga apoi cateva picaturi de suc proaspat de lamaie sau de portocale.…

- Berbec Sunt tensionate, deoarece fac gafe dupa gafe din cauza ca sunt repezite. Sunt harnice, muncitoare. Afectiv, lucrurile sunt amestecate. Este posibil ca decizia unei instante judecatoresti sa le lase fara loc de munca. In privința sanatații, atentia lor trebuie sa se indrepte spre micile…

- 3.000 de euro pentru fiecare timisean care vrea sa cultive rosii. Programul de susținere a cultivatorilor de roșii in sere și solarii va continua și in 2018. Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”,…

- Ardeii capia contin o substanta denumita capsaicina care ajuta la arderea grasimilor. Este eficienta in stimularea metabolismului si ajuta la pierderea in greutate. Capsaicina apare si in ardeiul iute insa, concentratia din ardei capia este mult superioara, fapt ce explica si gustul placut al acestuia.Pigmentul…

- Daca dorim sa facem "in doi timpi și trei mișcari" o prajitura foarte gustoasa din foile banale din comerț, aceasta rețeta este perfecta. Se pregatește in 30 de minute, se potrivește la orice fel de foi și prajitura poate fi taiata dupa doar o ora. Nu este o crema grasa, prajitura ...

- Prajitura cu crema de vanilie si visine, un desert simplu si rapid Prajitura cu crema de vanilie si visine detaliu Prajitura cu crema de vanilie si visine, reteta de sarbatori simpla si rapida.Prajitura cu crema de vanilie si visine imi aminteste cu drag si dor de zilele reci de iarna din copilarie…

- Cea mai scurta zi din 2017 va fi pe 21 decembrie, cand are loc solstițiul de iarna. Cuvantul „solstițiu” vine din limba latina – sol inseamna soare și systere – a sta locului. De doua ori pe an, in iunie și in decembrie, Soarele iși schimba ușor traiectoria, astfel ca pare sta locului. Solstițiul de…

- In comuna Izbiceni, din judetul Olt, exista aproximativ 700 de hectare cu solarii in care se cultiva rosii. Agricultorii n-au reusit sa intre cu tomatele in supermarket, asa ca la magazinul din localitate se vand rosii aduse din import, din Spania.

- In comuna Izbiceni, din judetul Olt, exista aproximativ 700 de hectare cu solarii in care se cultiva rosii. Agricultorii n-au reusit sa intre cu tomatele in supermarket, asa ca la magazinul din localitate se vand rosii aduse din import, din Spania.

- La doar o saptamana dupa ce a fost eliberat din inchisoare, Dan Diaconescu surprinde placut. Omul de afaceri le-a pregatit admiratorilor sai o surpriza "dulce". Este vorba despre o prajitura inscriptionata cu initialele DD (Dan Diaconescu), cu ciocolata si fructe. Cei care vor sa incerce…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera si cunoaste Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanti isi doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este doar unul de laborator,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Fac parte din aceeasi familie cu fisticul si sunt considerate un superaliment. Descopera cum sa mananci corect nucile caju si ce beneficii au ele pentru sanatate. Nucile caju sunt inrudite cu fisticul si fructele de mango, facand parte din aceeasi familie. De aceea nucile caju sunt considerate fructe,…

- Mercur a intrat retrograd pentru ultima data in 2017. A inceput pe 3 decembrie, in Sagetator, și iși va menține poziția pana pe 22 decembrie. Influența va fi puternica nu numai pentru Sagetatori, cat și pentru celelalte doua zodii de Foc, Berbec și Leu. Descopera, in galeria foto de mai sus, cum sunt…

- Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua. Ingrediente: 1 Kg de mere, 250 g faina, 200 g zahar, 200 g margarina, 50 mL vin alb, 50 mL bors de casa,…

- Care este prajitura favorita a Simonei Halep. ”Imi place foarte mult cozonacul. O sa o rog pe mama sa ma invete sa fac si eu”, a dezvaluit jucatorarea de 26 de ani, nr. 1 WTA, pentru telekomsport.ro. Halep se afla in Bucuresti, insa nu va mai petrece prea mult timp prin tara. Simona Halep a fost la…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a pierdut joi, in deplasare, si ultimul meci din grupa C a Ligii Campionilor, scor 25-27 (14-14), cu elvetienii de la Kadetten Schaffhausen, si a incheiat participarea in competitie cu noua infrangeri in 10 partide. Principalii…

- Intr-o lume cu provocari multiple la adresa sigurantei personale si a datelor, este important sa ai un partener de incredere in domeniul protectiei electronice. Lider al pietei romanesti in materie de sisteme securitate este compania Helinick, infiintata in 1991 cu scopul principal de a comercializa…

- RETETA DE POST De ce ai nevoie pentru tocana de legume 1 vanata mica 1 dovlecel 1 ardei roșu 1 ceapa 400 g roșii in suc propriu 4 caței de usturoi 400 g fasole 1 frunza de dafin 1 lingurița oregano 1 lingurița cimbru…

- In interiorul multora dintre noi, exista acel sentiment ca o alta viata asteapta sa fie traita - cea pe care trebuie, de fapt, sa o traim. La Ferratum ne propunem sa depasim decalajul dintre vietile pe care le visam si vietile pe care le avem, pentru a ajuta visele sa devina realitate si pentru a face…

- Desi are un gust usor ciudat si nu toata lumea il indrageste, uleiul de lavanda este recunoscut pentru numeroasele sale intrebuintari in sanatate si frumusete. Il poti adauga si in mancare, cu mentiunea ca trebuie sa fie 100% din extracte naturale, fara alte solutii adaugate, care intra in componenta…

- Stirile despre despartirile celebritatilor domina frecvent prima pagina a publicatiilor, insa exista si cupluri precum Meryl Streep si Don Gummer, Denzel si Paulette Washington sau Victoria si David Beckham, ale caror mariaje rezista in ciuda trecerii timpului. Descopera, in materialul video de mai…

- Coreea de Nord sustine ca detine un arsenal de arme biologice care ar putea fi lansate catre statele inamice ale lui Kim Jong-un. Aceasta perspectiva terifianta a fost prezentata de catre compania americana AMPLYFI si Universitatea Harvard. Conform Express, membrii celor doua institutii…

- Meryl Streep e una din cele mai importante actrite din istoria cinematografiei. Marturie stau numeroasele premii si nominalizarile obtinute de-a lungul carierei, dar si faptul ca reuseste sa se „transforme” la fiecare rol pe care il interpreteaza. Alegerea a numai 15 roluri din cele peste 60 realizate…

- Sala Unirii a CJ Dambovita a gazduit intalnirea pe care conducerea Consiliului Judetean Dambovita a avut-o cu reprezentanti ai Ministerului Romanilor de Pretutindeni in cadrul proiectului “Descopera si cunoaste Romania”. Totodata, la sediul Consiliului Judetean Dambovita au fost prezenti aproximativ…

- In primele doua jocuri ale rundei a 12-a din Liga a 4-a, mulți nervi, aratandu-se 4 cartonașe roșii (trei in disputa de la Sasciori). La Aiud, Metalu a remizat cu CIL Blaj, iar la Sasciori, Euro Șpring a repurtat a treia victorie la rand Rezultate: Metalu Aiud – CIL Blaj 1-1 (1-0) Marcatori: M. Moga…

- Nativele care sunt singure au tot timpul din lume sa intalneasca marea dragoste sau macar sa simta fiorii iubirii și fluturi in stomac. Descopera in articol cele 3 zodii care se vor bucura...

- Nativele care sunt singure au tot timpul din lume sa intalneasca marea dragoste sau macar sa simta fiorii iubirii și fluturi in stomac. Descopera in articol cele 3 zodii care se vor bucura de sarbatori de poveste pentru ca iși vor intalni perechea, scrie divahair.ro.

- In prezent, Finnair tine cont de datele EASA (European Aviation Safety Agency) din anul 2009, conform carora un barbat si un bagaj cantareste in medie 88 de kg, o femeie – 70 de kg, iar un copil de pana in 12 ani – in jur de 35 de kg.Aceste cifre au fost scazute in conformitate cu greutatea…

- Electrocasnicele moderne ne fac viața mai ușoara. Insa dincolo de acest aspect utilitar, e important ca electrocasnicele sa imbine cu succes designul placut, cu tehnologia avansata și cu eficiența energetica. In acest sens, iți propunem sa descoperi linia de aparate electrocasnice de la Hansa, care…

- Mai sunt cinci etape din prima parte a campionatului in Liga a 3-a si, dupa toate calculele, titlul de campioana de toamna in Seria a 5-a, unde activeaza cele patru conjudetene, se va decide in Alba. „U” Cluj, marea favorita la promovare, a aratat slabiciuni si are de tras pentru a-si atinge obiectivul,…

- Previziunile astrale pentru luna noiembrie nu sunt tocmai pozitive pentru toate zodiile. Unii nativi sunt mai dezavantajați pe plan sentimental, alții ar putea intampina probleme de sanatate sau trebuie sa fie prudenți cu finanțele. Din fericire, lucrurile vor intra pe un fagaș normal spre sfarșitul…

- La prima vedere, sfera de lumina alba de pe orizontul nordului Siberiei care a aparut joia trecuta a fost sursa celor mai înfricosatoare si/sau entuziasmante teorii, de la o invazie extraterestra la o poarta catre alta dimensiune. Totusi, explicatia este mult mai simpla si mai „cu picioarele…

- Astrele scot la iveala trei femei din zodiac ce se remarca prin firea lor și prin faptul ca sunt extrem de puternice. Nu se lasa doborâte de nimic și lupta permanent pentru descoperirea adevarului și pentru binele lor și al celor dragi. Descopera în articol zodiile cu o reputație…

- Amerindienii au fost primii locuitori ai continentului Nord-American. De-a lungul timpului, au fost lasati fara pamanturi, macelariti, umiliti si marginalizati. Se presupune ca, dintr-o populatie de 60 de milioane de amerindieni inaintea sosirii lui Columb, au mai ramas putin peste 2 milioane.

- Putini oameni se pot lauda cu faptul ca au fost pregatiti din timp pentru perioada Craciunului in fiecare an si ca nu au uitat niciodata sa cumpere un cadou sau ca in primul moment de respiro de dupa sarbatori nu s-au intrebat unde le-au disparut toti banii. Acei oameni pot incepe sa caute cadouri de…

- Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la lansarea primului card bancar, Victoriabank in parteneriat cu Mastercard, lanseaza campania „Vacanța la Roma” pentru a-și bucura clienții cu premii promoționale.