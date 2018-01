Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana a PSD Vaslui solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al partidului, in care sa fie transata situatia privind neintelegerile dintre presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. "In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, ca restructurarea Guvernului e o idee care trebuie privita cu seriozitate, dar nu folosita ca instrument intr-o batalie a orgoliilor. "Ideea de restructurare a Guvernului trebuie privita cu seriozitate, dar nu trebuie folosita ca…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a raspuns ironiilor facute de presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, subliniind ca el incearca sa vorbeasca despre partid ziua, nu „noaptea, cand se lasa ceata“, asa cum ar fi spus liderul local, care detine si functia de sef al CJ Vaslui.

- Luni, 8 ianuarie 2018, a avut loc la sediul din Kisselef, ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Potrivit Statutului, Comitetul Executiv Național „este structura de conducere și de decizie al partidului care coordoneaza activitatea partidului intre Congresele PSD.” Sintem la finele unui an –…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a comentat in mod ironic, la Digi24, scrisoarea prezentata de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in sedinta de luni a Comitetului Executiv, spunand ca prietenului sau i s-a dezvoltat un "talent ideologic", insa pentru ca acest talent sa ajunga sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea nu este de acord cu organizarea in perioada urmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. Declarația a fost facuta dupa sedinta Comitetului Executiv Național, un organism de…

- Mihai Tudose declarat ca este de acord cu scrisoarea lui Badalau, care vorbeste si despre decizii controversate luate de PSD in ultimul an. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a lansat, luni seara, o scrisoare deschisa in care cere „punerea in functiune a mecanismelor statuare…

- NU NE MIRA… Chemat sa participe la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pesedistul-sef de la Vaslui, Dumitru Buzatu, a mers la sedinta, a stat in scaun linistit si a aprobat cererile colegilor sai, fara sa aiba cea mai mica intentie de a se impune in partid. Miza sedintei de ieri a fost numirea…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- E petrecere mare in PSD, de Sfantul Ioan, duminica seara! Conform unor surse, mai mulți lideri social-democrați s-au intalnit pentru a se distra la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Liderul moldovean este unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea.Desigur, se discuta…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca exista deja discuții in interiorul partidului pentru convocarea unui Congres Extraordinar al PSD, insa exclude varianta ca Liviu Dragnea sa fie schimbat din funcție.Niculae Badalau a precizat ca ”se poarta discuții intre colegi”, in…

- Femeile din PNL iși aleg, duminica, președintele; Florica Chereches si Cristina Traila sunt cele doua candidate inscrise in cursa pentru șefia Organizației de Femei. Cherecheș prezinta moțiunea ”Forta in unitate”, iar Cristina Traila, moțiunea „Femeia liberala”. Lucrarile Congresului Organizatiei Femeilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reactivat in interiorul partidului o teorie a conspirației potrivit careia exista un plan „impus din afara" ca formațiunea social-democrata sa ajunga un partid de doar 20% in alegeri. Ideea disparuse de mai bine de un an de zile dar a fost relansata de liderul PSD…

- Ionel Constantin, președintele CCIA Vaslui “Intreprinzatorii privați sunt principalii contribuabili la bugetul de stat și la bugetele locale, intr-un județ in care o consistenta parte a salariaților provine din mediul bugetar, iar asistența sociala este una dintre cele mai semnificative din țara. Facilitarea…

- Cei doi președinți semneaza acordul, sub privirea vigilenta a prefectului Eduard Popica Președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a semnat, ieri, o noua ințelegere de cooperare cu raionul Criuleni din Republica Moldova. “Avand in vedere caracterul special al relațiilor dintre Romania…

- VA CURGE LAPTE… Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a aprobat, vineri, in cadrul Comitetului Executiv National, noile directii pe care guvernarea actuala le propune romanilor a fi realizate pana in 2020. Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, la care a fost prezent si liderul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca orice organizație a partidului din țara poate sa organizeze manifestații publice oricand. "Am decis astazi în Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din țara sa poata sa organizeze manifestari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dezvaluit ca se gandește la organizarea unui miting. Anunțul survine intr-un moment delicat pentru liderul social-democraților. Sursa: http://evz.ro/miting-psd-liviu-dragnea.html

- Liderul social-democraților gorjeni, Florin Carciumaru nu considera ca se impune o demisie a lui Liviu Dragnea, președintele PSD, in ciuda faptului ca acesta a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul “Teldrum”. Deși susține ca nu a avut deocamdata nicio consultare cu membrii Organizației Județene pe…

- PNL depune luni la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal. Sesizarea privind OUG 79/2017 a fost depusa de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca si de catre deputatul Ioan Cupsa, presedintele…

- Mii de oameni protesteaza, duminica seara, în întreaga țara, împotriva masurilor economice elaborate de alianța PSD - ALDE și puse în practica de Guvernul Tudose. În București, peste o mie de oameni s-au strâns în fața Palatului Victoria și de acolo…

- Sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal si prevederile controversate. In acelasi timp, Calin Popescu Tariceanu este la Parlament si transmite mesaje de…

- Proiectele pentru modificarea legilor Justitiei au ajuns marti la Parlament, acolo unde vor fi dezbatute in regim de urgenta, fiind asumate ca initiativa parlamentara, iar printre semnatari se numara fostul ministru al Justitiei Florin Iordache (autorul celebrei OUG 13), presedintele comisiei juridice…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca își da demisia din USR, partid care nu îl mai repezinta. ”Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR și cu celelalte partide. Plec din USR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va supune luni votului Biroului Executiv propunerea ca fostul jurnalist Ionel Danca sa fie numit purtatorul de cuvant al partidului.Ionel Danca a confirmat pentru News.ro ca a acceptat sa preia functia de purtator de cuvant al PNL dupa mai multe discutii cu…

- Primarul din Ankara, Ibrahim Melih Gokcek, a anuntat ca îsi va depune sâmbata demisia, dupa ce a avut o întâlnire cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care încearca sa îsi consolideze puterea si sa aduca oameni noi la conducerea partidului AKP, relateaza…

- Președintele chinez apara autoritatea partidului și promite o „noua era”. Președintele chinez Xi Jinping a lansat un apel catre comuniștii chinezi sa lupte impotriva a tot ceea ce ar putea amenința autoritatea partidului de guvernamint, in deschiderea celui de-al XIX-lea Congres, la care ar urma sa…

- Promițand „o noua era” socialista țarii sale și anticipandu-i dezvoltarea viitoare pana in 2050, președintele chinez nu a lasat nicio speranța de liberalizare regimului, intr-un discurs de peste trei ore, rostit in fața simbolului uriaș al secerei și ciocanului pe fundalul drapelelor roșii.