PSD începe războiul împotriva dublului standard! ”Contrar convingerilor unor politicieni, care sunt clar deconectați de la poporul roman care muncește din greu și nu au respect fața de aceștia, știm ca romanii merita hrana de calitate, medicamente și mai mult respect in Europa. Ne luptam neincetat impotriva standardului dublu, prin sprijinirea incredibililor fermieri și a proprietarilor de afaceri locale, precum și prin promovarea Romaniei in Parlamentul European. In timp ce PNL alege sa calomnieze Romania, noi ne mandrim cu poporul roman și vom continua sa va reprezentam cu onoare! Pentru ca Romania merita mai mult respect… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PPE cere discutarea situatiei statului de drept in Romania in Parlamentul European si adoptarea unei noi rezolutii despre derapajele guvernarii Dancila, anunta pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Cristian Preda.

- Adunarea Generala a PES activists Romania s-a reunit sambata la Sibiu cu scopul de a discuta despre pregatirile pentru alegerile pentru Parlamentul European dar si pentru a populariza petitia "Pentru crearea unei cetatenii europene" sustinuta de organizatie."Militam pentru o Europa in care nimeni nu…

- ALDE Mehedinți a transmis astazi poziția oficiala a partidului, dupa ce liderul grupului omonim din Parlamentul European a cerut excluderea ALDE din acest grup. Raspunsul este Acela ca ALDE Romania a ales deja ce fel de Europa iși doresc. Politic

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca din Parlamentul European trebuie sa faca parte reprezentanti ai natiunilor care sunt "deopotriva" patrioti si europeni. "In aceasta perioada este o intreaga efervescenta, atat in tara, cat si in Europa, in vederea organizarii…

- PNL a transmis, miercuri, Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sesizarea privitoare la OUG 7/2019, OUG 90/2018 si OUG 92/2018, a informat senatorul liberal Alina Gorghiu. Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa hațurile garzii pretoriene: se naște un nou front de duri in interiorul…

- Laura Codruța Kovesi este audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Potrivit Realitatea TV, s-au luat masuri de securitate pentru eventuale proteste, așa ca jandarmii pazesc Parchetul General pe tot parcursul audierii Laurei…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…