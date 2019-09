Social democrații s-au reunit luni, la sediul din Kiselef pentru a decide strategia pe urmatoarea perioada in contextul in care PSD nu mai are majoritate in Parlament, iar activitatea Guvernului este blocata. In interiorul PSD parerile sunt imparțite cand vine vorba despre soluțiile care ar trebui adoptate. Președintele PSD, Viorica Dancila intenționeaza sa vina in Parlament și sa ceara votul de incredere pentru Guvern insa o parte dintre liderii locali pledeaza pentru o amanare pana dupa dezbaterea moțiunii de cenzura.