Stiri pe aceeasi tema

- Agitație mare in spatele scenei instalate, peste noapte, de catre Partidul Democrat. Asta exact cu cateva minute inainte sa-și faca apariția conducerea democraților. Echipa UNIMEDIA a reușit sa surprinda mai multe imagini cu deputații, miniștrii, dar și liderul democraților, inainte de urca in scena.

- Legea propusa ar reglementa și țigarile electronice, care au acum un statut special, inclusiv prin taxe de pana la șase ori mai mici decat țigarile obișnuite. Legea a fost lansata de un deputat USR, dupa propunerile Inițiativei 2035 fara tutun. Limitarea reclamelor și sponsorizarilor facute de companiile…

- Barbatul din viata ispitei de la "Insula Iubirii" este nimeni altul decat Ciprian Pian, unul dintre fiii legendei lumii interlope, Nicolae Duduianu. Se cunosc de 5 ani si de ceva timp se si iubesc!

- Maurizio Sarri (60 de ani) are zilele numarate la Chelsea, iar clubul londonez are deja un nume stabilit pentru banca tehnica, in persoana unei legende a formatiei de pe "Stamford" Bridge potrivit mediafax. Miercuri, presa din Italia a anuntat ca finala Europa League, contra lui Arsenal, va…

- Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede face o noua incercare pentru a gasi persoana capabila sa indeplineasca functia de manager al acestei institutii spitalicesti, in acest sens organizand concurs. Este de amintit faptul ca la ultimele doua concursuri pentru…

- Zilele libere legale acordate cu prilejul Sarbatorilor Pascale și Zilei Internaționale a Muncii (1 Mai) reprezinta un prilej deosebit pentru Post-ul De Paște și 1 mai, toate muzeele din Dambovița funcționeaza dupa un program normal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sa fie posibil sa iti detoxifici organismul si sa slabesti (totodata) in timp ce dormi? Desi pare o utopie, s-a demonstrat stiintific ca acest lucru este posibil. Dr. Caroline Apovian, specialist in nutritie si tratatrea obezitatii de la Boston University School of Medicine, a descoperit ca o dieta…

- Pe data de 2 aprilie, de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara va fi organizat seminarul-dezbatere cu tema „Proceduri. Contravenții. Sancțiuni”. Cei de la Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis, vor aborda probleme referitoare la „Proceduri privind…