- Mii de “veste galbene” s-au mobilizat, sambata, in Franta, pentru a noua saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului. La Paris, au fost retinute 24 de persoane, iar la Bourges 13.Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa…

- Franța intenționeaza sa introduca o lege care sa permita inasprirea sancțiunilor impotriva protestelor nedeclarate ca raspuns la demonstrațiile violente ale "vestelor galbene", a declarat luni primul ministru Edouard Philippe, relateaza Reuters preluata de mediafax. El a vorbit dupa ce protestatarii…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…

- Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP. 'La nivel national,…

- Parisul arata ca un oras fantoma sambata, dupa ce muzeele, numeroase magazine, metroul și Turnul Eiffel au fost inchise ca masura preventiva in contextul protestelor 'vestelor galbene'. Peste 350 de persoane au fost arestate de politie la Paris in cursul diminetii.

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…