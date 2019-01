'Veste galbene' lovite in ochi, cu mandibule rupte, in coma... Numeroasele rani grave cauzate, in decurs de doua luni, in timpul reprimarii manifestatiilor de protest alimenteaza furia si resentimentele impotriva guvernului francez si a politiei, constransa sa le ceara fortelor sale mai multa prudenta, relateaza joi AFP. In centrul discutiilor, lansatoarele ''flash-ball'' (LBD), care proiecteaza gloante neletale de calibrul 40 mm pana la 50 de metri distanta si care au cauzat rani la cap si la ochi: in jur de 50 de persoane si-au pierdut un ochi de la inceputul miscarii sociale impotriva politicii…