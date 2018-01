Proteste masive in aceasta seara in Bucuresti: 7.000 de oameni din toata tara in Piata Universitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Oradenii s-au adunat in Piața Unirii incepand cu ora 18:00, iar dupa o ora și jumatate protestatarii au pornit intr-un marș pe traseul: General Traian Mosoiu – Piața 1 Decembrie – Centrul Civic – Strada Independenței. Inarmați cu steaguri și cu pancarte cu mesaje…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Protestatarii iau cu asalt pur si simplu Capitala. Mii de oameni se indreapta spre Bucuresti pentru a protesta in aceasta seara, in Piata Universitatii. Acestia vin din Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta sau Bacau, iar unii dintre acestia vin pe jos. Pe DN1 se afla in aceste momente mii…

- Actiunile desfasurate de CNAIR SA astazi, 19.01.2018 in intervalul orar 05:00 -12:00 19.01.2018 Astazi, 19.01.2018, in intervalul orar 05:00 -12:00, drumarii au actionat astfel: - DRDP CONSTANTA: cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 105,3 tone material antiderapant; - DRDP BUCURESTI: cu 22 autoutilaje…

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Lumea urbana, a multinationalelor, cea din cladirile de birouri din Bucuresti, cea care se duce la M60 sau prin Centrul Vechi, adica voi, cei care credeti ca sunteti mai buni decat Romania, ca mediu. In mod cert asa este. Mintea voastra, munca, determinarea si energia, plus organizarea si…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Protestul este programat de la ora 9.30. De asemenea, sunt programate proteste, in intervalul…

- Cel mai mare distribuitor local de echipamente de ilu­minat, Elbi Electric & Lighting, a vandut in primele 11 luni din 2017 produse de iluminat in valoare de 48,8 milioane de euro, cu 9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. „In privinta cresterii pe care Elbi si-o propune…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei, emisiunea fiind disponibila in magazinele Romfilatelia din…

- In orasele mari ale tarii, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, unde pretul solicitat pentru locuintele noi a crescut constant in ultimul an, apetitul cumparatorilor s-a diminuat serios ca urmare a cresterii intr-un termen foarte scurt a indicelui ROBOR, precum si a instabilitatii cursului…

- Un marș de comemorare a memoriei Regelui Mihai este anunțat sa aiba loc astazi, in București. Marșul va fi urmat, incepand cu ora 18.00, de un protest antiguvernamental care se va desfașura in Piața Victoriei. Proteste sunt, de asemenea, anunțate a avea loc in mai multe orașe din țara, dar și la Londra,…

- In perioada 30.11.2017 – 04.12.2017, direcțiile regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.) au intervenit pe autostrazile si drumurile nationale unde au existat caderi de zapada, cu un total de 14.848 tone de sare si 1596 utilaje. La nivelul DRDP…

- Timișoara este pe lista scurta a orașelor unde Ikea va deschide urmatorul magazin din Romania. Unul dintre oficialii companiei a anunțat ca urmatoarele doua unitați se vor deschide in capitala Banatului și la Brașov, urmand și alte orașe mari. In prezent, Ikea lucreaza la deschiderea unei…

- Dupa investitia de 86 de milioane de euro pentru al doilea magazin din Bucuresti, vor urma alte deschideri in Timisoara si Brasov, dar nu mai devreme de 2020 sau 2021. Grupul suedez are in plan sa investeasca 2 miliarde de lei in tara pana in 2025 cand numarul de magazine ar trebui sa ajunga…

- Al doilea magazin Ikea din București se va deschide in august sau septembrie 2018. Lucrarile de construcție au inceput oficial, iar investițiile se ridica la 86 de milioane de euro. Grupul suedez Ikea vrea sa-și extinda rețeaua de magazine in Timișoara și in Brașov, insa nu mai repede de 2020 sau 2021.…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Cosului Fiscal, iar presa internationala a relatat despre nemultumirea romanilor iesiti in strada. The Associated…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Primul magazin Teilor din Oradea s-a deschis de cateva zile in centrul comercial și de diverstisment Lotus Center! “Fiecare bijuterie Teilor are o poveste, poarta o semnificație deosebita sau are prinse in montura pietre prețioase. Diamantele sunt amfitrioane insoțind aproape de fiecare…

- Companiile nu sunt dispuse sa piarda din angajați ca urmare a scaderii salariilor brute, ca urmare au decis sa compenseze cumva decizia guvernului de a pune in carca exclusiva a angajaților toate contribuțiile sociale, ceea ce va duce inevitabil la reducerea nivelului brut. Interesant este…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Black Friday a început la Fashion Days pe 16 noiembrie, la ora 20:00, în aplicația de mobil, și la ora 21:00 în site, cu un numar record de vizite și comenzi plasate. Achizițiile speciale de Black Friday au fost în topul preferințelor clienților. Valoric, 12% dintre produsele…

- Elevii de la mai multe licee din judesul Iasi participa la concursul BestFlashmob organizat de grupul "Suntem tanara generatie". Concursul este adresat elevilor din Bucuresti, Ploiesti, Timisoara, Iasi, Cluj, Roman si Brasov. Flashmob-urile s-au putut trimite pana miercuri, 8 noiembrie. Filmele castigatoare…

- "Stimati timisoreni, stimati concetateni de oriunde, mereu ati fost nemultumiti ca prea putini bani incasati in Timisoara raman la bugetul local! Ei bine, ce-a fost, a fost lux, pe langa ce urmeaza sa fie! Iata cum stau lucrurile concret: Principala sursa de venit la bugetul local este reprezentata…

- Oferta este valabila pentru biletele de avion cumparate in perioada 8 — 15 noiembrie 2017. Pentru biletele achiziționate in acest interval se pot alege intre doua perioade de calatorie — 1-15 decembrie 2017, respectiv 15 ianuarie — 24 martie 2018 (data ultimului retur). Pe destinațiile interne,…

- Tarom pune in vanzare bilete ieftine de avion cu preturi incepand de la 39 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru zboruri interne, in perioada 08-15 noiembrie. 0 0 0 0 0 0 Oferta este cu ocazia zilei de 1 Decembrie, sub sloganul “ Ziua Nationala ne regaseste impreuna’’.…

- Elevii Liceului Teoretic Miron Costin si cei de la Colegiul Tehnic CF Unirea Pascani au intrat in cursa nationala pentru cel mai bun flashmob. Acestia s-au inscris in cadrul unui concurs BestFlashmob organizat de Suntem tanara generatie, adresat elevilor din Bucuresti, Ploiesti, Timisoara, Iasi, Cluj,…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- Aproximativ 13.000 de persoane au protestat in Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Iași și Brașov fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. Aproximativ 2.500 de persoane au protestat, duminica seara, in Piața…

- ♦ Sphera Group a vandut majoritatea actiunilor catre investitorii institutionali la un pret de 29 lei ♦ Este a cincea listare in ultimul an la bursa din Bucuresti. Sphera Franchise Group, compania ce detine francizele de pe pietele din Romania si Moldova sau nord-estul Italiei…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii…

- Conform unui comunicat de presa al companiei, "achizitia de masini de numarat bani urmareste usurarea modului de lucru pentru salariatii din oficiile postale si, in acelasi timp, va micsora perioada de asteptare a clientilor la ghiseu". Cele 57 de echipamente vor ajunge in oficiile din Bucuresti,…

- Peste jumatate (54%) din locuintele finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale din Romania (Bucuresti, Cluj - Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta, Sibiu si Brasov) au fost in localitatile limitrofe marilor orase, potrivit unui raport intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- Primaria Municipiului Zalau, impreuna cu Chef Adrian Szucs și Asociația Culturala Euro Est Alternativ, aduce in municipiul Zalau prima ediție a “Festivalului Național Tradiții și Obiceiuri Romanești la Zalau – Cant și joc pe plai strabun”, in data de 9, respectiv 10 – 12 noiembrie 2017, in parcarea…

- Teatrul Vienez de Copii, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor si Universitatea Oradea, organizeaza conferința „Teatrul in educație”. Conferinta este parte integranta a proiectului „Inițiativa educaționala naționala”. Proiectul…