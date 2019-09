Stiri pe aceeasi tema

- Aroma irezistibila de cafea ne face diminețile mai ușoare și dupa-amiezile lungi de la birou mai simplu de suportat. Unii o beau cu lapte, alții cu puțina frișca, unii o indulcesc și alții o prefera așa cum este dupa preparare, neagra și cu un gust puternic. Ce ii leaga pe toți bautorii de cafea este…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente, soluții IT și electronice de consum, anunța distribuția televizoarelor inteligente Gazer. Introducerea televizorului pe scara larga a marcat și lansarea ideii de divertisment la domiciliu, care,…

- Prințesa Diana a purtat o rochie spectaculoasa la nunta sa cu Prințul Charles. Dar oare ea era pe atat de fericita pe cat era de frumoasa? Iata cateva lucruri neștiute despre Prințesa Diana și nunta sa.

- Secretarul de stat a facut aceste declarații in calitate președinte al unui nou comitet interministerial, inființat in contextul scandalului de la Caracal. Intens dezbatut in ultimele zile, cazul fetelor disparute din Caracal, care au fost ucise de un criminal feroce, a scos din nou la iveala incapacitatea…

- FUMIGENE DE WEEKEND (94) Intr-o incercare de a da o mana de ajutor promovarii țigarilor electronice, autoritațile de sanatate din Marea Britanie au anunțat ca intenționeaza eradicarea fumatului clasic pana in 2030. Ca dovada ca asa stau lucrurile, “doua spitale din nordul Angliei au permis unei companii…

- Catalin Bordea se pregatește de insuratoare și a oferit detalii despre nunta, precizand ca aceasta nu va fi „tradiționala”. El a vorbit și despre cum l-a schimbat partenera lui, Livia.

- Primaria Suceava a inregistrat doua oferte la licitația pentru introducerea rețelelor de apa și canalizare pe 4 strazi din cartierul Europa, de pe Dealul Tatarași. Primarul Ion Lungu a declarat ca ofertele aparțin asocierii formate din firmele sucevene „Euro Est Group” și „Topgeosys” și, respectiv,…