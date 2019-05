Guvernul ar putea adopta, in ședința de miercuri – 8 mai, un proiect de Hotarare prin care va permite Ministerului Finanțelor sa imprumute echivalentul 5,25 miliarde euro de pe piețele externe. Acest document apare in lista actelor normative de pe ordinea de zi și are un singur articol: "Se aproba programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", in suma maxima, in orice moment, de 31miliarde euro sau echivalent in orice valuta, denumit in continuare Program". Ce inseamna asta