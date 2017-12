Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a reacționat dur pe pagina sa de Facebook la scurt timp dupa publicarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, potrivit careia abuzul in serviciu cu paguba sub 200.000 de…

- 39 de deputati si senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Proiectul a fost initiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Astfel, abuzul in serviciu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.

- De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu isi vor ispasi pedeapsa si cei cu varsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile,…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileşte un plafon maxim al cuantumului…

- Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului la nivelul de 8.500 de lei, luandu-se ca model cel mai mare cuantum aplicat in statele membre ale Uniunii Europene, cu mentinerea actualului mod de stabilire a dreptului, precum si a cuantumului…

- "Legea e pentru toți, nu pentru hoți" și "Nu vrem sa fim o nație de hoți", sunt cateva din scandarile care se scandeaza in fața Parlamentului, scrie hotnews.ro. Luni, primul proiect discutat - modificarea Statutului magistraților (Legea 303/2004) - a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul mitraliera” sau „deputatul AKM“, a declarat la Digi24, ca dupa ce vor fi adoptate noile legi ale Justitiei, procurorul general va putea fi acuzat de abuz in serviciu pentru ca noile prevederi precizeaza ca magistratii nu mai au voie sa comenteze…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- ITM Argeș informeaza ca in perioada 04 decembrie 2017 -21 ianuarie 2018 se desfașoara Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut. Este vorba despre transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat și aplicarea prevederilor derogatorii de…

- Deputatul dejean Cornel Itu a votat ieri, 29 noiembrie, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, pentru adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, act normativ initiat de Grupul Parlamentar al PSD. „Forma actuala a Legii educatiei stabileste…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia, membru in Comisia pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, informeaza printr un comunicat de presa camiercuri, 29 noiembrie, 2017, Camera Deputaților a adoptat modificarea Legii nr.321/2006, romanii din diaspora vor putea accesa mai ușor fonduri…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, a Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum și a altor acte normative, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Conform sursei citate,…

- Guvernul ar putea discuta, in ședința de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și a Legii privind Codul de procedura penala, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Surse guvernamentale au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor de impunere si a deciziilor de calcul accesorii…

- Pedeapsa cu inchisoarea de cel mult un an s-ar putea executa in arest la domiciliu Senatul a adoptat tacit, in ședința plenului de luni, o inițiativa legislativa a opt parlamentari UDMR prin care se propune ca persoanele condamnate la inchisoare de cel mult un an sa iși execute pedeapsa in arest la…

- Deputatul PSD Oana Florea a declarat luni ca politica penala in Romania se bazeaza pe pedeapsa, afirmand ca "se da foarte usor pedeapsa cu inchisoarea", spre deosebire de alte tari care au in vedere pedepse alternative. "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului…

- Condamnatii, 20 de zile de inchisoare mai puțin pentru fiecare carte scrisa Plenul Senatului a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect legislativ initiat de opt parlamentari UDMR, prin care se propune ca pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul detentiei pedeapsa…

- Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de președintele de ședința, senatorul Claudiu Manda. "Avand in vedere problemele sistemului penitenciar din Romania privind supraaglomerarea și condițiile necorespunzatoare de detenție,…

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu. Comisia parlamentara speciala privind…

- Parlamentarii au gasit o cale prin care ar putea sa scape de acuzatia de trafic de influenta. Vor sa-și modifice statutul pentru a putea face lobby in favoarea unor firme, ceea ce acum le este interzis. Desi spun ca nu vor primi niciun bonus de la patroni, senatorii si deputatii se feresc sa vorbeasca…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala modifica, prin proiect de ordin, instructiunile de completare ale Formularul 050 Cerere de inregistrare modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului in sensul precizarii situatiilor in care contribuabilii au obligatia depunerii acestui formular. Prin…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, dupa sedinta comisiei, ca lucrarile au un caracter haotic, fiind evitata cu "buna stiinta" dezbaterea publica pe articolul referitor la abuzul in serviciu. "Din pacate, probabil cu intentie, lucrarile in aceasta comisie speciala capata un caracter haotic.…

- Comisia speciala parlamentara referitoare la domeniul justitiei nu a luat in discutie, miercuri, reglementarea infractiunii de abuz in serviciu din Codul penal, acest lucru fiind criticat de reprezentantii PNL si PSD, in timp ce presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat ca aceasta chestiune…

- Tudorel Toader a declarat ca nu trebuie judecate modificarile la Legile Justitiei aduse in Parlament, deoarece modificarile pot fi la randul lor schimbate, forma finala urmand sa fie data abia dupa avizul Comisiei de la Venetia. Tudorel Toader a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca…

- PSD vrea reintroducerea obligativitații uniformei școlare . Motivul depunerii unei inițiative legislative cu acest subiect este incredibil. Aleșii spun ca ”fetitele care poarta fuste scurte atrag privirile baietilor, in clasa”. In plus, se elimina ”discriminarea dintre elevii saraci si cei care provin…

- 'Cu privire la infractiunile de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, am mandatul din partea ministrului Justitiei sa transmit faptul ca Ministerul Justitiei intentioneaza ca aceste doua infractiuni sa faca obiectul unui act normativ separat. De aceea nu a formulat un punct de vedere', a spus…

- Camera Deputatilor a admis, marti, partial, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, stabilind ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. Astfel, potrivit unui amendament…

- Deputatul PNL Raluca Turcan solicita dezbaterea urgenta a propunerii de modificare a regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat si opozitia sa poata initia procedura de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor, se arata intr-un comunicat de presa.

- Senatorul Marcel Vela a propus in Senatul Romaniei un amendament pentru pensionarii din Caras - Severin. In data de 3 octombrie 2017, in plenul Senatul Romaniei s-a votat cu 76 de voturi pentru, 21 de abtineri si 6 voturi impotriva, Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.…