Proiect de lege pentru limbajul semnelor in scoli: Ministerul Educatiei va fi obligat sa le asigure copiilor cu deficiente de auz predarea si examinarea in Limba Semnelor Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Mardarovici, activista pentru drepturile femeilor, crede ca banii oferiti de rusi PSRM-ului ar putea costa scump Republica Moldova.Pe pagina sa de facebook, Mardarovici vorbeste despre pericolul federalizarii tarii, care starneste ingrijorare in Ucraina si Romania.

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a anunțat ca vor fi suspendate joi orele de curs in 110 școli din Capitala, iar vineri, atunci cand va sosi in țara noastra Papa Francisc, in toate unitațile de invațamant preuniversitar din București, fie ca sunt de stat sau particulare.Din ...

- Romania voteaza astazi pentru desemnarea celor 32 de europarlamentari care ne vor reprezenta la Bruxelles in urmatorii 5 ani, acesta fiind al patrulea scrutin care se organizeaza in țara noastra pentru Parlamentul European, dupa cele din 2007, 2009 și 2014. Numarul total de alegatori inscrisi…

- Primarul general, Gabriela Firea a convocat vineri, un comandament in vederea organizarii primei vizite in Romania a Sanctitații Sale Papa Francisc, eveniment care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie.Potrivit programului, pe parcursul zilei de 31 mai, Suveranul Pontif va participa la…

- Potrivit propunerii lui Frans Timmermans, salariul minim in fiecare tara UE ar trebuie sa reprezinte 60- din salariul mediu. ''Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent in fiecare tara membra cu 60- din salariul mediu in statul respectiv'', a spus politicianul olandez. In acest…

- Orlando Nicoara, directorul general al eAD, a dat primele detalii. Dumitru Dragomir, ACUZATII GRAVE dupa vanzarea drepturilor TV. "Daca faceam eu asta, ma arestau!" "Am semnat pe cinci ani și suntem responsabili pentru producerea de meciuri. Vrem sa facem produsul mai atractiv, sa creștem…

- Ministerul Educatiei a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca pregateste o proiect de Hotarare de Guvern, prin care sa fie alocați bani catre primarii, in vederea efectuarii lucrarilor de modernizare a...

- Platforma civica de drepturi și libertați IMPREUNA a trimis o notificare, in numele a 300.000 de parinți din Romania, prin care a somat Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației sa țina cont ca ei refuza in mod expres includerea ideologiei de gen in educație. Somația reprezinta o ...