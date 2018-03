Stiri pe aceeasi tema

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum al Ministerului Justitiei pentru contractarea unui imprumut de la BDCE, in valoare de 223 milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii penitenciarelor din Romania, a precizat purtatorul de cuvand al Executivului, Nelu Barbu.

- Anul 2017 a fost unul al belsugului la stat. Au aparut 20.000 de noi bugetari, un record al ultimilor ani. Multi s-au angajat in ultimele luni si si-au ales bine momentul, pentru ca tocmai atunci au crescut lefurile. De pildă, cei din administraţia publică - de la primari, până…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Impotriva plafonarii DAE “as lupta in piata publica, da!”, spune, apasat, Dragos Sirbu, CEO al Flanco, unul dintre cei mai mari retaileri electroIT din Romania, cu afaceri de aproape un miliard de lei. “Modificarile fiscale le-am abordat barbateste…am marit salariile de doua…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face o delegatie de specialisti. La discutii participa mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar.

- Functia de presedinte al CNDIU va fi exercitata in etapa urmatoare de catre secretarul de stat Dan Neculaescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres. Printre activitatile avute in vedere la nivelul CNDIU in cursul acestui an se afla analizarea transpunerii in legislatia interna a unor…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul pune in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, inclusiv a declaratiei 600, ea precizand ca Executivul incurajeaza depunerea declaratiei unice in mediul online.

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in ședința de Guvern de joi noul mecanism prin care va funcționa Formularul 600, cel care vizeaza persoanele care au venituri din activitați independente. Premierul a explicat ca intreg Guvernul este mobilizat pentru a ține sub control situația, dat fiind…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- In conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, Primaria Municipiului Dej anunța DEZBATERE PUBLICA – CONSULTAREA POPULAȚIEI cu privire la documentațiile: PUD – generat de…

- Parcursul legilor Justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu vice-ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook, cu doar cateva ore inainte de anuntul cu privire la sefa DNA.…

- Tudorel Toader prezinta raportul cu privire la DNA Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie. Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o…

- La aproape 26 de ani, Alexandra Dobre este cea mai tanara directoare de instituție publica din Romania. Ea conduce Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu", din sectorul 4, iar pana la aceasta varsta s-a bucurat de increderea mai multor oameni politici, fiind pe rand…

- Cea de-a doua Conferința ThinkHealth s-a desfașurat sub zodia lui „se poate”, in contextul in care Romania va prelua, anul viitor, Președinția Consiliului Uniunii Europene. In contextul in care sistemul de sanatate traverseaza un punct de inflexiune generator de salturi și schimbari ample, ediția…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- La aceasta intalnire sunt invitati sa participe cetateni si reprezentanti de organizatii neguvernamentale nonprofit, interesati de sustinerea demersurilor grupurilor de cetateni. Agenda evenimentului cuprinde si o scurta prezentare a cartii „Politica pentru fiecare" de David Mattews, metodologia fundatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa astazi la ora 20:15, in contextul acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit Digi 24.Astazi, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA,…

- Cei doi oficiali au discutat despre proiectul "Cartierul de Justitie". Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, vineri, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc intrevederea ministrului Tudorel Toader si a secretarului de stat Marieta Safta cu ambasadorul Japoniei in Romania,…

- Angajații din penitenciare au peste un milion de ore suplimentare efectuate și solicita Guvernului plata acestora, dar și scoaterea la concurs a peste o mie de posturi, acuzand ca deficitul de personal este de 40%. In caz contrar, aceștia amenința cu proteste. Acest deficit este, de altfel, și cauza…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat miercuri in dezbatere publica proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin prezentul proiect de act normativ se are in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Cetațenii municipiului Alba Iulia sunt așteptați sambata, 10 februarie, sa consulte și sa dezbata alaturi de reprezentanții primariei, detalii legate de ceea ce instituția a denumit proiectul bugetului local pe anul 2018. Documentul a fost postat abia miercuri pe siteul instituției, cu doar trei zile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pentru investitiile in sediile de instanta, finantate din buget propriu, prioritatea institutiei pe care o conduce consta in finalizarea lucrarilor incepute in anii anteriori, precum si a celor nefinalizate in cadrul Acordului de Imprumut cu Banca Mondiala,…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Greva japoneza se desfașoara pe toata durata zilei de 1 februarie 2018. La forma de protest participa personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor din Timișoara. Toți protestatarii sunt nemulțumiți de efectele trecerii contribuțiilor…

- Iesenii sunt asteptati astazi la prima dezbatere publica privind proiectul de buget pe anul 2018 al municipiului Iasi. Discutiile vor avea loc in Sala „Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu si vor incepe la ora 16. Cei care nu vor putea ajunge astazi, pot veni maine, la ora 10.00. Alte doua dezbateri…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș si Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș au organizat, luni, 22 ianuarie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor, ce a cuprins teme actuale importante din legislatia muncii,…

- Asociația Strategia Dezvoltarii României organizeaza întâlnirea publica cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA MARE”, care va avea loc sâmbata 27 ianuarie 2018, între orele 10.00 si 14.00 la Casa de Cultura Constanța, Sala Mica. …

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine in vizita in Romania, in cadrul unui turneu in Europa. Este primul sef al unui guvern japonez care viziteaza Romania. Shinzo Abe a dezvaluit ca nu este prima data cand ajunge pe plaiurile noastre.”Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii.Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- "Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti , joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru dezbatere publica si adoptare. Citeste si: Liviu Pop s-a razgandit:…

- Ministerul Justitiei (MJ) a gazduit luni intalnirea Grupului de lucru care a avut ca scop discutarea calendarului pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat al MJ,…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii. Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Ministerul Educatiei Nationale a elaborat Proiectul de metodologie pentru realizarea unei clasificari a universitaților din Romania, documentul fiind supus consultarii publice timp de 30 de zile (3 februarie, inclusiv). Draftul poate fi consultat aici: http://bit.ly/2CFS3sF Propunerile, sugestiile sau…

- Inca din anul 2006, Guvernul Romaniei, prin adresa nr. 3067/12 10 2006, a constatat ca „Uniunea Scriitorilor din Romania nu este instituție de utilitate publica“. In lipsa constituirii legale, fara nici o adunare generala conform legii, Uniunea Scriitorilor din Romania a indus in eroare instanțele ca…

- Dosarul privind patrunderea in arhiva SIPA a unor persoane fara certificat ORNISS in timpul mandatului Monicai Macovei a fost inițiat de ministrul Tudorel Toader, in urma dezvaluirilor din Evenimentul zilei. Ministrul Justitiei spunea, intr-o emisiune TV ca in dosarul SIPA a trimis șefului…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita,…

- Duminica, Ministrul JustițieI, Tudorel Toader, cu ocazia vizitei in Malaysia pentru semnarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Malaysiei, s-a intalnit cu doi romani condamnați la moarte pentru trafic de droguri, potrivit news.ro „In Inchisoarea Simpang Renggam se afla…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica seara, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir. „( Sunt) toate serviciile de informatii, care…

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- Medicii veterinari sunt nemultumiti. Ei cred ca profesia lor urmaza sa fie distrusa, iar sanatatea publica risca sa fie in pericol. Ingrijorarea Colegiului Medicilor Veterinari se datoreaza transpunerii prevederilor Directivei 55/2013 in dreptul national, unele din punctele proiectului de lege…