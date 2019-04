Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pot inscrie, incepand de vineri, in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile 2019, bugetul alocat pentru acest an fiind de 320 de milioane de lei. "Le spun tuturor românilor că de vineri, din data de 12 (aprilie, n.r.), se pot deja înscrie în Programele Rabla…

- Romanii se pot inscrie, incepand de vineri, in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile 2019, bugetul alocat pentru acest an fiind de 320 de milioane de lei. "Le spun tuturor romanilor ca de vineri, din data de 12 (aprilie, n.r.), se pot deja inscrie in Programele Rabla Clasic si Rabla…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie, relateaza Agerpres.Citește și: Dupa demisia lui Ovidiu Portariuc, la Loteria Romana s-a numit un nou șef…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie. "Pentru că suntem în 2019, care am spus că este anul de debut pentru pornirea în adevăratul sens…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie. “Azi sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii asteapta…

- ​Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, înscrierile urmând sa înceapa în 12 aprilie. Suma alocata este de 320 milioane lei, pentru circa 35.000 de prime de casare, cuantumul primei…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat miercuri, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie. "Azi sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat astazi, la Titu, lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, editiile din 2019, inscrierile urmand sa inceapa vineri, 12 aprilie. ‘Azi sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii asteapta…