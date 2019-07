Programul nuclear iranian: Benjamin Netanyahu le cere ţărilor europene să instituie sancţiuni împotriva Teheranului Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "V-ati angajat sa actionati imediat ce Iranul ar incalca acordul nuclear, v-ati angajat sa activati mecanismul pentru sanctiuni automate care a fost stabilit in Consiliul de Securitate al ONU. Asa ca va spun: faceti-o", a declarat Netanyahu, potrivit unui comunicat publicat de biroul sau. Un diplomat european a declarat pentru Reuters… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'V-ati angajat sa actionati imediat ce Iranul ar incalca acordul nuclear, v-ati angajat sa activati mecanismul pentru sanctiuni automate care a fost stabilit in Consiliul de Securitate al ONU. Asa ca va spun: faceti-o', a declarat Netanyahu, potrivit unui comunicat publicat de biroul sau. Un diplomat…

- Iranul a avertizat miercuri Consiliul de Securitate al ONU ca nu mai este datoria sa sa mentina acordul nuclear (JPCOA) semnat in 2015 cu puterile mondiale, relateaza news.ro.Presedintele american Donald Trump a retras SUA din acord anul trecut, crescand astfel tensiunile dintre Teheran si…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Iranul a suspendat oficial unele dintre angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015 cu puterile mondiale, in baza unui ordin dat de Consiliul securitatii nationale de la Teheran, a declarat miercuri agentiei ISNA un oficial iranian informat, transmite Reuters. Iranul a notificat saptamana…

- Israelul acuza permanent Iranul, inamicul sau declarat, ca incearca sa fabrice arme nucleare, fapt dezmintit de Teheran. 'Nu vom lasa Iranul sa se doteze cu arma nucleara', a reiterat Netanyahu in cursul unei ceremonii la Ierusalim, cu ocazia Zilei Memoriei in Israel, dedicata celor cazuti in razboaie…

- Ministerul de Externe al Iranului va comunica miercuri o diminuare treptata a angajamentelor Teheranului fata de acordul nuclear international din 2015 celor cinci semnatari ai acordului si presedintele Hassan Rouhani va trimite o scrisoare in acest sens, a anuntat marti media de stat, relateaza…

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA nu vor mai acorda exceptii pentru cumparatorii de petrol iranian, decizie ce a avut ca efect imediat cresterea cotatiei titeiului pe pietele internationale. Astfel, vom asista cat de curand la noi scumpiri la pompa, inclusiv in tara noastra. Planul…