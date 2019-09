Program Cinema City: 6 – 12 septembrie 2019 La Gomera (AVANPREMIERA) La Gomera (2019) Regia: Corneliu Porumboiu Cu: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agusti Villaronga Gen film: Comedie Durata: 93 minute Premiera in Romania: 13.09.2019 SINOPSIS: Cristi, un polițist roman corupt implicat intr-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat il va ajuta sa-l elibereze pe Zsolt, un traficant aflat in arest la București, și singurul din banda care știe unde sunt ascunși banii. „In urma cu cațiva ani am urmarit un… Citeste articolul mai departe pe islive.ro…

