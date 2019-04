Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o racire a vremii in urmatoarele doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce ploile vor fi prezente aproape in fiecare zi. Iata prognoza de publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru perioada 8 – 21 aprilie. In Maramures, vremea se va raci treptat.…

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5 aprilie, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii anunta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 18 martie. Vor fi temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Vom avea maxime de 15 si chiar 18 grade Celsius, spre sfarsitul intervalului, anunța Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe data de 4 martie 2019. In primele zile de primavara temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, prognoza meteo pentru perioada 4-17 februarie. Prognoza…

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele patru saptamani, valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4 februarie, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Administratia…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting cod galben de vant, ceata și polei pentru judetele Constanța, Tulcea, Botoșani și Covasna. In Capitala a fost in vigoare un cod portocaliu de polei, iar efectele se vad in aceasta dimineața. De asemenea, in zonele de munte va ninge abundent. Citește…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN valabila in data de 14 ianuarie intre orele 02.00 – 14.00. In acest interval, meteorologii anunța ca in zona Munților Apuseni, in nordul Carpaților Orientali și local in zona inalta din vestul Carpaților Meridionali, va ninge…