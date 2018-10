Stiri pe aceeasi tema

- Scene violente la Liceul German din Sebeș. In timpul orei de istorie un elev obraznic a fost „corectat” de profesor cu o palma peste fața. Se pare ca elevul de clasa a V-a l-ar fi injurat pe dascalul care nu a mai suportat jignirile și l-a lovit. Deși incidentul a fost confirmat atat de surse […]

- O eleva de clasa a X-a, de la Liceul Sportiv din Botosani, nu mai vrea sa iasa din casa, fiind in consiliere psihologica. Ea acuza un profesor de sport ca a violat-o, acum o saptamana, intr-o padure de la marginea orasului. Dupa ce a terminat clasa a IX-a, fata de 15 ani si-a dorit sa […] The post…

- Un barbat din Sebeș, angajat al companiei Albacher, a decedat astazi, dupa ce marți a fost lovit de un palet incarcat cu sute de litri de apa, descarcat dintr-un camion cu ajutorul unui transpalet electric. Accidentul s-a produs intr-un depozit din Cugir, barbatul fiind distribuitor al societații de…

- Dar nu mi-a parut rau: pe unul dintre fostele scaune intacte ale garii, ce-am gasit? Un ursulet de plus intr-o pozitie de gimnast la paralele! Cum pentru mine a gasi lucruri si a le aranja apoi intr-o poza cu valente artistice e un hobby, evident ca ursuletul de plus (de fetita, caci era o „fata" de…

- Un grajd din municipiul Sebeș s-a facut scrum, sambata noaptea, dupa ce a fost incendiat. Pagubele se ridica la aproximativ 50.000 de lei. Polițiștii efectueaza cercetari pentru identificarea autorului. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș a intervenit sambata, in municipiul Șebeș, pe strada…

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba a derulat in luna iulie un proiect inedit in care copiii și tinerii pasionați de film au avut prilejul sa fie protagoniști intr-un film regizat de tanara suedeza de origine romana, Matilde Marginean, eleva in clasa a XI-a la Școala St. Eriks din Stockolm, clasa…

- Conducerea Holzindustrie Schweighofer (HS) Sebes va efectua "o investigatie completa" a cauzelor care au dus la izbucnirea incendiului produs vineri la una din benzile transportoare de pe platforma fabricii, potrivit unei declaratii de presa remisa AGERPRES. "Vom efectua o investigatie completa a cauzelor…

- Doi elevi din județul Alba au obținut media zece la examenul de Bacalaureat 2018. Colegiior ”David Prodan” din Cugir și ”Lucian Blaga” din Sebeș. Cei doi elevi din Alba sunt: 1. DAVID MIHAI ALIN – COLEGIUL NATIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR, specializarea Matematica-Informatica 2. MOLDOVAN CLAUDIU MIHAI…