Produsele Bio de la Putereaplantelor, un izvor de sănătate și energie pentru tine și familia ta Alimentatia joaca un rol foarte important pentru sanatatea organismului nostru iar in acest sens s-au realizat de-a lungul timpului o serie de studii in urma carora rezultatele au fost foarte clare si anume faptul ca intre alimentatia si starea noastra de sanatate se afla o legatura foarte stransa. In lumea moderna cu greu mai putem spune ca ne alimentam corect avand in vedere ca stilul de viata pe care l-am adoptat marea majoritate este unul destul de haotic si in care avem din ce in ce mai put (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru infracțiunea de inșelaciune. In dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, fals in declarații…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- Polițiștii ieșeni cauta un tanar, in varsta de 18 ani, care nu a mai revenit acasa. Acesta a plecat la liceu și nu s-a mai intors. Bunicul sau i-a gasi rucsacul și telefonul in curtea casei. Un tanar din comuna Bivolari, județul Iasi, este cautat de doua zile de polițiști dupa ce nu a mai revenit la…

- DS Smith plc a finalizat achizitia EcoPack si EcoPaper din Romania, o tranzactie estimata la 208 milioane euro, una dintre cele mai mari bifate in industria locala, iar acum se uita spre noi oportunitati, potrivit oficialilor companiei. „Analizam constant oportunitatile de investitii pe…

- Compania locala High-Tech Systems & Software (HTSS), specializata in furnizarea de solutii software de business, cu actionariat cipriot, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 14,5 mil. euro (66 milioane lei), cu 40% mai mare fata de 2016, depasindu-si tinta de crestere propusa de circa…

- Calin Geambasu continua seria dezvaluirilor halucinante despre parintii lui. El sustine ca a fost sabotat din punct de vedere financiar de parinti! In anul 2010, si-a vandut unica proprietate imobiliara, un apartament din zona Tei pentru a-i imprumuta pe parintii sai, si nici pana astazi nu a primit…

- Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vrea inapoi acasa. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. "V-am facut prea multe. Aleg sa plec dupa barbatul viselor mele. Asta a scris. Fata a zis ca merge in camera ei sa doarma. Dimineața, a venit baiatul la mine și a zis ca fata nu este…

- Compania de turism a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de circa 11 milioane de euro, plus 35% fata de 2017. Eturia, agentie de tu­rism spe­cializata in va­cante in des­tinatii exotice, intentio­nea­za sa des­chida in acest an un birou in Lon­dra, ca parte a stra­tegiei com­paniei…

- In Ardeal, se afla unul dintre putinele orașe din Europa care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Acest tip de energie este inepuizabil și este vanat de autoritațile din intreaga lumea.

- Tragedie in familia unui fotbalist care a jucat ani de zile in Liga I. Fiul sau, un adolescent in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in scara blocului. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre tatal sau.

- ♦ Finalizarea constructiei din nordul Capitalei este prevazuta pentru S/2 2019. Globalworth Real Estate Investments, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, demareaza lucrarile pentru doua noi proiecte in zona Barbu Vacarescu din nordul Bucurestiului dupa ce a…

- Roxana Zorzolan a reusit sa aduca lacrimi in ochii publicului in cea de-a doua editie „Romanii au talent“ de la Pro TV. Tanara a venit cu un moment de post-modern rap, cu care a castigat juriul, dar mai ales pe Florin Calinescu, care a fost profund impresionat de „energia creatoare“ a fetei.

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Trei persoane au dosar penal pentru furt si folosirea de instalatii clandestine, dupa ce jandarmii i-au insotit pe reprezentantii firmei de distributie la cateva adrese unde se suspecta furtul de curent electric.

- Familia care l-a gazduit pe Nikolas Cruz, tanarul care a recunoscut ca a deschis focul intr-un liceu din Florida, a vorbit pentru prima data cu presa. Kimberley și James Snead l-au catalogat pe Cruz drept un „monstru”.

- Dulciurile procesate și legumele cu amidon sunt printre alimentele pe care nu este bine sa le consumi des, deoarece ele genereaza fluctuații ale glicemiei, urmate de o scadere brusca a nivelului de energie. Conform eva.

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- In loc sa-si dezvolte piata interna de gaze naturale, inclusiv cele doua burse pe care producatorii sunt obligati sa-si vanda oricum 30% din cantitatile extrase, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) anunta pe Facebook ca Viena devine referinta pentru calculul redeventelor. „Bursele romanesti…

- Hunedoreanul lucreaza ca salvator montan de aproape 40 de ani. Povestea vietii lui e un cocktail de drame si intamplari fericite traite in suverana salbaticie a muntelui. Vreți sa fiți salvamontist? Cate tracțiuni la bara faceți? La o apreciere frugala, fizicul filigranic al salvamontistul…

- Romania a inregistrat, in deceniul 2006 – 2016, o scadere a consumului de energie de 20,2%, dupa ce consumul scazuse deja, in perioada 1996 – 2006 cu 15,3%, arata datele publicate de Eurostat. In 1996 Romania consuma 47,9 milioane tone echivalent petrol, in 2006 40,6 milioane tone echivalent…

- ANRE: Vom schimba din temelii metodologiile de stabilire a pretului gazelor si electricitatii Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni,…

- Avocatul Poporului solicita autoritaților din Neamț, in special Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, sa ia masuri legale pentru protejarea minorilor folosiți la cerșit. In plus, primariei din Girov ii este solicitata luarea cu celeritate a masurilor legale, in vederea identificarii…

- Familia unei tinere de 16 ani, care este fina regretatei Ileana Ciuculete, a dat Primaria Pitesti in judecata dupa ce tavanul unui pasaj pietonul din oras a cazut peste ea. Alexandra Maria Voinicila a stat trei saptamani cu piciorul in ghips si a ratat participarea la preselectiile pentru Vocea Romaniei.

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE.

- In urma apelului umanitar al Asociației “Solidar” Vaslui, la familia Mihalache a ajuns o mașina de spalat manuala, precum și banii stranși pentru ca fiica cea mare, Andreea, sa-și poata continua studiile. Cu ajutorul celor cu suflet mare care au raspuns apelului lansat de voluntarii Asociației “Solidar”…

- ♦ In Romania sunt inregistrate circa 2.000 de benzinarii, potrivit celor mai recente statistici disponibile, aproape 80% din cele care au si magazine fiind controlate de cinci mari jucatori ♦ In Rusia si Italia ponderea este si mai mare, dar in Cehia, de exemplu, primii cinci jucatori controleaza circa…

- Un barbat din comuna Bilca a ajuns in arestul poliției dupa ce și-a folosit familia drept scut in fața polițiștilor care au venit sa aplaneze un scandal provocat de acesta. In cursul zilei de sambata, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitații Bilca, o patrula de…

- Editura Curtea Veche, detinuta de familia Arsene, si-a crescut afacerile cu 8% anul trecut, iar pentru acest an targeteaza un plus de 15% pe fondul publicarii de noi titluri si al cresterii vanzarilor pentru titlurile deja cunoscute. „Anul trecut a fost unul in care ne-am consolidat businessul,…

- Este o durere de nedescris in familia Alexandrei, fata ucisa de iubitul ei intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Parintii fetei au relatat momentele de groaza prin care trec, dupa ce fiica lor a fost ucisa cu sange rece de iubit.

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- Consumatorii din zece localitati din judetul Tulcea nu au avut, luni dimineata, curent, iar elevii din trei sate nu au mers la scoala, dupa ce viscolul si ninsorile de saptamana trecuta au distrus retelele de energie electrica, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Lucian Furdui.…

- Zeci de mii de oameni au ramas fara lumina și caldura dupa ninsorile si viscolul care a maturat Dobrogea. Numai in judetul Constanta, 120 de localitati nu mai au energie electrica. Alte 56 de localitați cu probleme sunt in Tulcea.

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- ♦ Sumele mari platite la buget au fost influentate de profiturile mai mari, venind in contextul retoricii antibanci a guvernului. Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata…

- Omul este un sistem energetic deschis, in corpul uman existand un flux permanent de energie și substanța, cu mediul inconjurator, care se deplaseaza de la exterior catre interior și invers. Exista anumite sentimente, emoții și acțiuni care ne seaca pur și simplu de energie, iar altele care ne dau bunastare…

- In aceste zile ANRE a decis majorarea preturilor la energia electrica si la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Lasand la o parte faptul ca aceste majorari vin pe fondul unei asteptate...

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri. Companiile de utilitati estimeaza o crestere medie de 5,6%. ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia…

- Unul dintre efectele negative pe care transferul contri­butiilor de la angajator la angajat l-ar putea avea asupra veniturilor angajatilor ar putea fi scaderea primelor pe care angajatii de primesc cu ocazia sarbatorilor de Paste sau de Craciun. De regula, aceste prime au o valoare fixa, se acorda…

- Aproximativ 40% din cererea de energie electrica la nivel national in luna decembrie a fost tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot a bursei de energie OPCOM, iar pretul mediu pe aceasta platforma a fost in scadere cu 33% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al…

- Oamenii din 256 de localitați din nordul Republicii Moldova, deserviți anterior de RED Nord-Vest, vor plati mai puțin pentru energie electrica de la 1 ianuarie 2018. Pentru aceștia vor fi aplicate tarifele de la RED Nord, in urma comasarii cu aceasta societate, aprobata anterior de Guvern. Astfel, de…

- Brasovenii care vor avea nevoie de serviciile unor farmacii, in prima zi a anului 2018, trebuie sa știe ca doar patru unitați vor fi deschise permanent. Astfel, program non-stop vor avea Eco Farmacia (Iuliu Maniu nr. 68), Farmacom 44 (Uranus nr. 14), Farmacom 98 (B-dul Grivitei nr. 67) si Dona (13 Decembrie…

- Mai bine de jumatate din școlile din Gagauzia nu sunt pregatite sa implementeze programul privind alimentația gratuita a tuturor elevilor, care va intra in vigoare din 1 ianuarie. Și asta deoarece nu dispun de spațiile necesare.

- Francezii de la Catinvest, pregatesc un plan de expansiune a centrului Orhideea, amplasat in cea mai fierbinte zona de birouri din Bucuresti. Ei au in plan remodelarea dupa noile cerinte din zona care urmeaza sa gazduiasca 30.000 de corporatisti care vor lucra la mai putin de cateva sute de metri…

- Producatorul german de blocuri de zidarie Xella a cumparat competitorul Macon, cu afaceri de 124 mil. lei (27,5 mil. euro) anul trecut. Prin aceasta tranzactie, Enterprise Investors, fondul de investitii care detinea Macon, si-a facut exitul din companie. Cele doua parti nu au precizat care…

- Suma cheltuita cu cardul in strainatate a ajuns la 5,7 miliarde de lei dupa primele noua luni. Romanii care au calatorit in strainatate au efectuat plati cu cardul in valoare de 5,66 mi­liarde de lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 20,6% fata de aceeasi perioada a anului…