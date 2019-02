Procurorul Robert Mueller cere 24 de ani de închisoare pentru Paul Manafort, fostul şef de campanie al lui Trump Echipa lui Mueller a afirmat la tribunal ca Manafort ar trebui sa fie condamnat la intre 235 si 292 de luni (19 ani si jumatate si 24 de ani si jumatate) pentru infractiuni financiare "serioase, de lunga durata". Manafort, in varsta de 69 de ani, ar putea fi vizat si de sanctiuni financiare in valoare de 50 de milioane de dolari, conform echipei de procurori ai lui Mueller. Pedeapsa lui va fi decisa de judecatorul federal TS Ellis. "Manafort s-a comportat timp de peste 10 ani ca si cum ar fi deasupra legii si a privat guvernul federal si diferite institutii financiare de milioane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

