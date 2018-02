Stiri pe aceeasi tema

- Mihaiela Iorga a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma ar fi numit-o pe D. Girbovan ministru al Justitiei, ceea ce reprezenta un dezastru pentru DNA.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat intr-o emisiune televizata daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii. Ministrul de Finanțe a raspuns ca va avea o discuție informala cu acesta, care poate avea loc și la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare, daca…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta vor redeschide azi dosarul in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a fost deferit Justitiei de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In cauza, Teodosie este suspectat de folosirea sau prezentarea cu…

- Fostul ministru al Economiei Codrut Seres, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Hidrolelectrica si la patru ani si opt luni in dosarul privatizarilor strategice, a fost eliberat luni, ca umare a deciziei defintive a Tribunalului Ilfov, informeaza Antena3.ro. "A fost o perioada…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dupa ce avocata liderului PSD, Maria Vasii, i-a cerut iertare șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, intr-o emisiune televizata la Antena3.„Si eu astept scuze de la Dragnea Mincinosul care a zis ca am facut denunt contra lui s , dupa ce a citit dosarul, a…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- ”Din experiența personala: interceptarea a fost in 2014, din august pana-n noiembrie inclusiv și mi-a fost inaintat un document acum doua saptamani.” a precizat Ecaterina Andronescu, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute” cu Alessandra Stoicescu. Senatoarea PSD a precizat ca-n cele patru luni…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, declara ca prioritatea sa este de a-i organiza pe cei din subordine pentru a-i face sa performeze. Ce spune despre autostrada Iasi - Targu Mures? Ati spus in comisiile de specialitate din Parlament, referindu-va la autostrada Iasi-Tg. Mures, ca este importanta…

- Judecatorii Tribunalului Militar Iasi l-au achitat pe col. Ioan Nitica, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt. Acesta a fost judecat pentru omisiunea sesizarii in cazul unui incident in timpul actiunii de stingere a unui incendiu la Tirgu Neamt.…

- Senatorul Radu Oprea, propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri,Comert si Antreprenoriat considera ca dosarul sau penal de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani nu e o vulnerabilitate pentru Guvern,mai ales ca cercetarea s-a intors la Parchet,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sorina Pintea a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de ministru al Sanatatii. Economist de profesie, ea a fost in ultimii ani managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Sorina Pintea este al treilea maramuresean care este numit intr-o functie de ministru in Guvernul…

- Fostul ministru Elena Udrea a cerut astazi in instanța ridicarea cauțiunii de un milion de euro in dosarul Buzoianu, anunța Antena3. Amintim ca, in 2015, procurorii DNA i-au cerut Elenei Udrea fabuloasa suma de 5 miliarde de lei vechi pentru a o lasa in libertate. Atunci Elena Udrea a pus la bataie…

- Postul de televiziune Antena 1 a dezvaluit cine sunt vedetele care vor juriza concursul din emisiunea „IE, Romanie", a carei prima editie va fi filmata pe meleagurile Gorjului. Este vorba de cantareata Andreea Balan, actorul C...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca PSD va modifica "mult" Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns "pentru ca putem". De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o miercuri pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, dupa ce a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare si o intrevedere cu aceasta. Consultarile cu partidele si formatiunile parlamentare au durat aproximativ patru ore,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a comentat propunerea PSD de premier. Acesta a facut câteva glume pe contul sau de Facebook. &"Sa nu mai spuneti ca sistemul de învatamânt e slab.

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca un posibil deznodamant al crizei din PSD ar putea fi alegerile anticipate, in conditiile in care social-democratii si-ar demite si al doilea guvern....

- Zi decisiva in PSD. Partidul trebuie sa anunțe marți cine va fi noul premier, iar Mihai Tudose a ajuns in aceasta dimineața la Palatul Victoria, dupa ce luni seara a fost in același loc pentru a-și scrie demisia, informeaza Antena3. Cel mai probabil, acesta s-a reintors la Palatul Victoria pentru…

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgența, joi dimineața, la Spitalul Floreasca, informeaza o televiziune de știri. Florin Iordache a fost ministru al Justiției. Știre în curs de actualizare.

- Gica Popescu, manager de proiect Euro 2020! Fostul mare internațional a acceptat miercuri propunerea premierului Tudose. Dupa o luna de gandire, Gica Popescu, 50 de ani, a acceptat propunerea cabinetului Tudose de a ocupa poziția de manager de proiect Euro 2020 in ceea ce privește probleme de organizare.…

- Un gardian de la Penitenciarul Rahova a murit joi, la scurt timp dupa ce a ajuns la serviciu. Barbatul, de 42 de ani, a spus ca se simte rau inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, transmite Antena 3. Acesta a fost gasit inconstient pe scarile Penitenciarului de un coleg, care…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice in cadrul intrevederii acestia cerandu-i trei lucruri: sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei, prorogarea aplicarii acestora pana la primirea unui raspuns de la institutia europeana si demiterea…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- Procurorii au anuntat ca au finalizat rechizitoriul prin care un fost politist din vestul tarii a fost trimis in judecata. Barbatul care lucra la postul de Politie Ciclova Romana iar acum e pensionar, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce a…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- Bucuresti, 19 dec /Agerpres/ - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta…

- Un fost ministru al Justitiei cere interventia oficialilor de la Bruxelles in scandalul momentului. Este vorba despre Monica Macovei, care a transmis comisarului pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, o scrisoare in care ii cere interventia imediata in criza de imunoglobulina cu care se confrunta…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, prin vot, propunerea PNL de suspendare a sedintei plenului, precum si pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI. Cele doua decizii au dus la inceperea unei dispute aprinse…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica modul in care premierul Tudose a reactionat in legatura cu organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei, despre care a spus ca „nu este cea mai inspirata decizie”, considerand ca a fost o maniera incorecta si necolegiala. Primarul Capitalei a facut…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu discuta, la ora transmiterii stirii, cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, in contextul mesajului transmis de Departamentul de Stat al SUA cu privire la modificarile legilor Justitiei.

- E un adevarat scandal in spatiul public pe tema schimbarii legilor justitiei. Daca alianta PSD-ALDE vrea modificarea acestora pana la finalul anului, strada si opozitia se opun vehement si s-au organizat proteste masive.Citeste si: Tudor Chirila se implica in mobilizarea oamenilor la PROTESTE:…

- Faptul ca nu se prea mai gasesc politisti trasi printr-un inel, cu inaltime de peste 1,80 m, care sa poata fi folosiți in filmele turnate la Hollywood, a determinat autoritatile centrale sa ia masuri. Dar nu doar asta! Carmen Dan, ministrul Afacerilor si Internelor, nota pe o retea de socializare:…

- Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si presedinte al Comisiei speciale pentru legile justitiei, a precizat, miercuri, ca a primit un plic la Comisia juridica a Camerei pe care, însa, nu l-a deschis, dar a solicitat sa fie verificat.

- Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13, a primit un plic suspect care continea un praf de culoare alba de natura neidentificata, anunța Antena3. Incidentul a avut loc in urma cu doua zile. Precizam ca astazi proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute in cadrul Comisiei speciale…

- Televiziunea Antena 3 a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru incalcari ale legislatiei audiovizuale in editia din 24 mai a emisiunii ”Sinteza zilei”, in care au fost facute acuzatii la adresa Monicai Macovei, fost ministru al Justitiei.Potrivit…

- Postul de stiri Antena 3 a fost amendat de Consiliul National al Audovizualului (CNA) pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei“ in care au fost lansate acuzatii la adresa fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

- PSD arunca in aer toate calculele politice și anunța, prin vocea unui deputat de-al sau, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat ca se ia in calcul suspendarea lui Iohannis, daca ministrul…

- Presedinta Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, ii adreseaza fostului ministru al Justiției, Monica Macovei șase intrebari cu privire la declaratiile facute de aceasta in cazul SIPA, judecatoarea dorind sa afle, printre altele, de unde știa fostul ministru al Justitiei…