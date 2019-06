Procurorul general al Israelului a respins cererea lui Netanyahu de amânare a audierii Intr-o scrisoare adresata avocatului premierului Netanyahu, un consilier al procurorului general Avichai Mandelblit a scris ca dizolvarea parlamentului si alegerile din 17 septembrie nu sunt motive pentru a intarzia audierea programata la inceputul lunii octombrie.



Premierul ar avea destul timp sa se pregateasca, se arata in scrisoare. Netanyahu va avea termen pana luni sa confirme daca se va prezenta la audiere.



El se confrunta cu trei capete de acuzare pentru mituire, frauda si abuz de incredere si a negat toate acuzatiile care i se aduc. Procurorul general al tarii urmeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

