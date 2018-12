Stiri pe aceeasi tema

- Diana Constantin s-a nascut cand mama ei avea doar 15 ani, motiv pentru care aceasta a decis sa o lase la orfelinat. Ulterior, a fost adoptata de o matusa. Fosta ispita s-a confesat pe un cont de socializare. Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, depre cat a castigat cel mai mult intr-o…

- Fosta ispita de la „Insula Iubirii”, Anuryh, vrea sa iși modifice din nou formele. Din acest motiv, ea a apelat recent la ajutorul unui medic estetician. Anuryh iși dorește buze mai mari. Astfel, ea a optat pentru o augmentare de buze și și-a anunțat fanii de pe Facebook. Bruneta focoasa a postat o…

- Nu doar internauții au criticat-o pe Hannelore pentru atitudinea nepotrivita pe care a avut-o fața de ispita Andi, de la Insula Iubirii. Mirela i-a spus verde in fața ce simte. Deși Bogdan și Hanne nu se despart, ci iși oficializeaza relația de iubire ce dureaza de mai bine de șapte ani, lucrurile…

- Andreea, fosta iubita a lui Gabi de la "Insula Iubirii", a fost din nou in centrul atentiei, la nunta surorii sale. Andreea s-a afixat cu un zambet larg, axa cum i-a obixnuit pe telespectatorii emisiunii, in perioada in care xi-a testat relatia cu Gabi.

- DupE lungi cEutErile pe site-urile matrimoniale xi schimbEri de look, Jojo, fosta concurentE de la "Insula Iubirii", a inceput o nouE relatie! Oamenii au fost surprinxi xi au dorit imediat sE vadE cum aratE bErbatul cu care fosta concurentE l-a inlocuit pe Cristi, cel cu care fusese in Thailanda.

- Cati, actualE concurentE la "Insula Iubirii", trece prin clipe destul de tensionate, deoarece i-a fost furat contul de Facebook. Iubita lui REzvan, cel alEturi de care a mers in Thailanda sE ixi testeze iubirea, a publicat un mesaj de pe un cont nou.

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, frumoasa bruneta a dezvaluit un episod dureror și mai puțin conoscut din viața ei, peste care a reușit sa treaca greu. „Parintii mei s-au…

- Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu a povestit, pe blogul personal, cu ce probleme se confrunta. Andreea Raicu a marturisit ca are zile in care se simte descurajata , obosita, fara energie și chef de viața. „Am avut și inca mai am uneori perioade in care ma simț așa, mai ales atunci cand…