Problema matematica virala. Stii cat e rezultatul? Iata unul dintre exercitiile asupra carora multe persoane au intrat in disputa.



Cat este X daca:



11x + 11x + 11x + 11x = 44?



Raspuns:



a) 1



b) 2



c) 3



c) 4

Daca ai ales B, C sau D atunci raspunsul este incorect. Iata de ce:



Sa luam raspunsul B, X=2



Asadar probleme devine:



112 + 112 + 112 + 112 = 44



Insa 112 =121 ceea ce inseamna ca exercitiul devine:



121 + 121 + 121 + 121 = 484



Prin urmare este gresit.



Daca inlocuim X = 3



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

