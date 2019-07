Privatizarea României, o nereușită. Date precise, de neocolit, care ar trebui să alarmeze Starea unei societați nu este doar rezultatul educației. La ea concura numeroși factori: moștenirea istorica, cultura, organizarea, valoarea decidenților. Dar performanțele dintr-o societate depind de educație atat de profund, incat putem spune ca se masoara prin ele. De fapt, cate performanțe, atata educație. Nici nu exista un criteriu mai profund de evaluare a educației. Se poate vorbi de examene, de promovari, de durata școlarizarii, de efectivul de universitați și de studenți, de publicații, de mulți alți indicatori operaționali. Dar nici unul nu exprima mai bine masura in care s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

