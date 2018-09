Prișcă, solicitare bombă pentru dizidenții din PSD: Luni… „De multe ori, am spus ca e important sa fii ințelept. Momentul moțiunii de cenzura este unul delicat. Și atunci, putem sa aratam, in primul rand dizidenții din PSD sa arate ca, intr-adevar, au o problema cu Dragnea și nu este doar un joc de imagine. (...) Daca dizidenții vor sa arate ca nu a fost un joc de glezne, haideți luni... PNL poate sa inițieze depunerea acestei solicitari, un proiect de hotarare de revocare a președintelui Camerei Deputaților", a declarat Prișca, la Romania TV in cadrul jurnalului de la ora 18.00. Vot in CExN Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

