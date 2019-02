Stiri pe aceeasi tema

- Ducele si ducesa de Cambridge au fost ovationati de o multime numeroasa de admiratori in momentul in care au pasit duminica seara pe covorul rosu desfasurat in fata salii de spectacole Royal Albert Hall din Londra, unde are loc cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor BAFTA, relateaza Press…

- Irlanda a rezistat tentativelor guvernului britanic de a initia negocieri bilaterale asupra utilizarii tehnologiei pentru a mentine deschisa, dupa Brexit, frontiera pe insula Irlandei, a declarat luni ministrul de finante irlandez, Paschal Donohoe, informeaza Reuters. De asemenea, Donohoe…

- Deși majoritatea oamenilor sunt obișnuiți sa vada barbați pe post de bodyguarzi, acest lucru nu este valabil pentru Kate Middleton. Inca de la anunțul logodnei cu Prințul William, Ducesa de Cambridge a fost mereu insoțita de o femeie. Iata și de ce.

- De-a lungul timpului, viata lui Kate Middleton a fost pusa sub lupa, iar odata ce s-a casatorit cu Printul William si a devenit Ducesa de Cambrdige a fost tinta tabloidelor. Daca acum Meghan Markle este...

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca doreste sa prezinte o ''propunere complet noua'' privind Brexitul, a subliniat duminica…

- Liderii Uniunii Europene i-au dat joi asigurari primului ministru Theresa May ca vor incerca sa ajunga la un nou acord cu Marea Britanie pana in 2021, astfel incat controversatul statut al frontierei cu Irlanda sa nu fie instituite niciodata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Irlanda a…

- O femeie blonda, cu ochi albaștrii și un trup de invidiat ar fi putut fi ducesa de Cambridge in locul lui Kate Middleton. Și asta pentru ca Prințul William s-a indragostit nebunește de ea, in urma cu cațiva ani. Deși acum au un mariaj fericit și au impreuna trei copii, lucrurile nu au fost intotdeauna…

- Acum un mariaj fericit si sunt parintii a trei copii minunati. Totusi, nu e pentru nimeni o surpriza faptul ca William si Kate n-au avut, dintotdeauna, o relatie perfecta. La un moment dat, ei s-au despartit, iar Printul Marii Britanii s-a indragostit de o alta femeie.