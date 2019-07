Stiri pe aceeasi tema

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP. Foto: (c) Yonhap Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a acceptat sa aiba, duminica, o intalnire cu presedintele american Donald Trump la frontiera intercoreeana, relateaza AFP."Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze in weekend o vizita in Coreea de Sud, dupa summitul G20, si sa discute cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in despre negocieri in dosarul nuclear cu Phenianul, aflate in prezent in impas, a anuntat Casa Albastra, relateaza news.ro.Trump…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.