Primesc profesorii statut de autoritate publica? "Violenta din scoli este o realitate"

- Cadrele didactice din instituțiile de invațamant de stat și private vor fi protejate prin lege de orice fel de agresiune fizica și verbala din partea elevilor, studenților, parinților sau altor persoane. Asta daca inițiativa legislativa inregistrata azi de fracțiunea Partidului Democrat va fi aprobata…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Senatului sa voteze, in perioada imediat urmatoare, legea prin care se ofera protectie cadrelor didactice impotriva violenței. Solicitarea vine in contextul in care de cand a inceput anul școlar au fost mai multe cazuri de violența in școli. Initiativa…

- Cazul directorului de la Scoala Badulesti, din judetul Dambovita, care a fost batut si amenintat cu moartea de catre un parinte, i-a facut pe reprezentantii FSLI sa ceara senatorilor sa voteze legea privind protectia cadrelor didactice.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Senatului sa voteze, in perioada imediat urmatoare, legea prin care se ofera protectie cadrelor didactice in indeplinirea atributiilor specifice functiei, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa depusa la propunerea FSLI a trecut tacit…

- Cazul de vandalism din scoala din Clejani demonstreaza ca este nevoie urgenta de psihologi scolari care sa depisteze din timp astfel de comportamente si sa poata interveni, sustine Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), potrivit Agerpres."Cazul de vandalism din Giurgiu este socant!…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant nu va tolera niciodata comportamentul neadecvat sau chiar agresiv al cadrelor didactice si considera ca astfel de persoane nu ar trebui sa lucreze in sistemul de invatamant, anunța AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul…

- Cazul de la Satu Mare, unde o profesoara a atacat cu spray lacrimogen doi copii de 6 si 7 ani "arata, inca o data, problemele mari cu care se confrunta sistemul de educatie", spun sindicalistii care cer evaluari psihologice periodice, realizate profesionist. "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant…