- Senatorul Daniel Zamfir a anunțat ca legea care plafoneaza dobanda in cazul creditelor a fost aprobata in cadrul comisiilor reunite. „€Am reușit!!! Legile impotriva camatariei au fost votate de majoritatea senatorilor din comisiile reunite juridica, economica și de buget! Am stabilit așa: Dobanda maxima…

- Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare. Efectul #1: Reducerea durerii…

- Judecatorii instantei supreme au audiat, joi, mai multi martori in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, unul dintre ei fiind edilul Sectorului 3, Robert Negoita. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 martie, data la care ar urma sa fie audiat si presedintele PSD.

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3. "Eu pe cele…

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Robert Negoita va fi audiat, joi, ca martor, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, fiind angajata la cabinetul de parlamentar al actualului edil al Sectorului 3."Eu…

- Intrebat daca sunt salariati in Primarie care au pierdut la salariu, Negoita a raspuns: „La mine in primarie au pierdut, da". „Nu (aveau functii de conducere, n.r.), dar sunt anumite domenii care nu produc la nivelul la care sa justifice salarii mai mari. Simplu. Sunt trei servicii carora…

- Robert Negoița: Nu am promis ca nu vor fi scazute salariile; Cand le dai, trebuie sa știi pentru ce. Atunci cand nu se justifica, nu le dai!, a spus primarul Sectorului 3, miercuri, la sediul central al partidului, dupa ședința CExN. Intrebat daca au fost salariați la el in primarie care au pierdut…

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Am luat in concesiune, pentru 25 de ani, de la o primarie din județul Constanța, un teren, pe care am construit o casa. Platesc o redevența de 3,5 milioane lei vechi pe an. Intrebarea este: la finele celor 25 de ani, adica, la finalul contractului de concesiune, terenul evaluat la 2 euro/mp, adica,…

- Mihai Pintili și-a laudat coechipierii la finalul amicalului caștigat, scor 3-1, contra chinezilor de la Jiangsu Suning. ...despre meciul de astazi: "Bine ca vijelia s-a oprit dupa incalzire, ne-a dat elan pentru fotbal. Usor, usor, luam fiecare meci in parte, pana la Lazio mai e. Eu ma gandesc si la…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Potrivit ultimelor sale declarații, Robert Negoita, primarul Sectorului 3 este de parere ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, in contextul in care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata.

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a avut un mesaj dur pentru protestatari, inainte de sedinta CEX a PSD."Mie mi se pare o chestiune, si acum lasand la o parte ce functii avem. Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata, in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere, legea…

- Fostul președinte Traian Basescu critica legea prin care Parlamentul a șters sumele datorate, cu titlu de impozit și contribuții sociale, de dezvoltatorii imobiliari care au construit blocuri intregi sau chiar mini-cartiere pe „persoana fizica”. „Mafia este transpartinica, indiferent daca ne place sau…

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- La primariile de sector din Capitala se poarta salariile de nabab. Un sef de serviciu de la sectorul 4 castiga, de la 1 ianuarie, aproape 10.000 de lei, in timp ce leafa unui director sare binisor de cinci cifre. Toate in timp ce scolile din sector au fost lasate fara paza.

- Robert Negoița a vorbit, inainte de ședința CEx PSD din 15 ianuarie , despre faptul ca la biroul lui Liviu Dragnea s-ar fi strans semnaturi de la liderii organizațiilor județene. Despre acest lucru, primarul sectorului 3 a spus ca „e profund in neregula și profund neprincipial”. „Am auzit ca la cabinetul…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, iese la rampa cu critici dure dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora Liviu Dragnea le-ar fi cerut mai multor lideri din teritoriu sa semneze un document prin care iși asuma retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose."Am auzit ca la…

- Viata bate filmul! Si un nou exemplu vine chiar acum, protagonista fiind buzoianca Sorina Docuz, cea devenita cunoscuta dupa casatoria cu primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita. Buzoianca s-a hotarat sa-si incerce din nou norocul in dragoste si sa se recasatoreasca dupa divortul de Negoita.…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul anului trecut au fost la un pas sa divorteze. Au depasit, din fericire, acele clipe si acum se iubesc mai mult ca oricand. A

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, s-a prezentat, astazi, la DIICOT pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Audierea lui Emil Boc la DIICOT are loc dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe primar ca l-ar fi ajutat…

- Gigi Becali a fost socat de cazul "politistului pedofil" asa ca a reactionat. Fiind un om credincios, latifundiarul considera ca Eugen Stan se poate vindeca doar cu ajutorul harului lui Dumnezeu.

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Primarul din Baicoi declara ca doctorița filmata in timp ce refuza internarea unui pacient nu este angajat al Spitalului Orasenesc Baicoi, avand doar un contract de colaborare pentru efectuarea unor garzi. Acesta spunea ca s-a dispus o ancheta și se va intrerupe colaborarea. Totodata, a spus ca exista…

- Problema cainilor care-si fac veacul in poarta Manastirii Bistrita, judetul Valcea, este veche. Haite de caini sunt vazute in permanenta in curtea ansamblului format din lacasul de cult si doua centre pentru varstnici si copii. Ultimul caz, al batranului muscat de un caine, a scos la iveala tare vechi…

- Daniel Baluta, PSD, primarul Sectorului 4 din Bucuresti, a explicat pe Facebook de ce aproape a triplat taxa de salubritate in sectorul 4, ajungand la sume absurde precum 960 de lei, pentru PFA. 0 0 0 0 0 0

- Valoarea taxei de salubritate, numita și taxa de gunoi a crescut in mai toate sectoarele din Capitala. Deși unii primari anunțau in campania electorala din 2016 ca aceasta va fi gratuita, ei nu s-au ținut de cuvant. In unele cazuri, taxa de gunoi a fost dublata. Spre exemplu, in sectorul 4 al Capitalei,…

- Primarul sectorului 3 Robert Negoița a mers la patinoar, astazi, in prima zi din noul an alaturi de cei doi copii ai sai: Karina și Louis. Edilul nu s-a dat cu patinele, așa cum era de așteptat, ci a preferat sa se uite la cei aflați deja pe patinoar și sa faca fotografii. Robert Negoița ne-a declarat…

- Miercuri, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, spune ca eliberarea strazilor de masini parcate va duce la fluidizarea traficului. Primarul a explicat, intr-un amplu interviu, de ce nu se mai pot face reabilitari termice gratuite si cand va fi gata metroul din Drumul...

- Romania, o țara cu o expunere mare la riscuri catastrofale, o țara care beneficiaza de un sistem de asigurare obligatorie menit sa ajute orice proprietar de locuința in cazul producerii unui risc care ii afecteaza casa, are in continuare mai puțin de 20% din fondul locativ asigurat… De ce? Motive ar…

- Procurorii Parchetului General vor finaliza dosarul in care edilul Sectorului 3, Robert Negița, este cercetat pentru ca ar fi plagiat lucrarea sa de doctorat. Astfel acesta s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a constat ca a obținut titlul de doctor in Drept cu o teza in care a copiat texte din articole…

- „Sunt foarte multe proiecte si sper ca, anul viitor, se vor vedea cu ochiul liber. Au fost multe proceduri incepute in anul 2017 si chiar in 2016. Noi, anul viitor, speram – e speranta mea si cred ca se va indeplini pana la sfarsitul anului – sa terminam de reabilitat toate blocurile din Sectorul…

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, la Realitatea TV, ca decizia de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei a fost luata in partid, tocmai de aceea Gabriela Firea trebuia sprjinita, aluzie la criticile aduse de premierul Mihai Tudose. Fara sa-si dea seama, Tudorache a dat-o…

- O cladire dintr-o localitate aflata langa Dortmund, in care locuiau zeci de romani, a fost incendiata intenționat. Șapte dintre persoanele care locuiau in imobil sunt in stare grava, relateaza presa germana. Cazul șocant a avut loc in localitatea Bergkamen, aflata la 20 de kilometri distanța de Dortmund.…

- Disperati, oamenii spun ca vecina moarta in urma cu cateva luni a pus stapanire pe Andrei, nepotelul lor de 11 ani, care si-a schimbat dintr-odata comportamentul. "Cand a pus mana pe sticla aia si de-aici, vedeti, pana la sapca aia acolo, acolo a ajuns. Eu spun adevarul. Asta e. Au venit de…