Daca nu au reusit in cateva luni de zile sa rezolve disputa legata de locul viitoarei sali polivalente a Timisoarei, primarul Nicolae Robu si presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, au fost pusi la aceeiasi masa chiar de cel in pixul caruia sta demararea proiectului, vicepremierul Daniel Suciu. Venit la Timisoara sa vada stadiul lucrarilor ...