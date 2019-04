Stiri pe aceeasi tema

- Ti l-ai imaginat vreodata pe Radu Valcan in rolul de ispita? Ei bine, sunt telespectatori care au facut-o. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", prezentatorul celui mai indragit reality show a fost intrebat daca ar accepta sa fie ispita!

- Surpriza de proportii pentru toti fanii "Insula Iubirii"! Noul sezon, care incepe pe 22 aprilie, aduce o noua ispita masculina, un cantareț Big Brother, care a colaborat inclusiv cu Andreea Balan.

- Insula Iubirii, show-ul difuzat de Antena 1 din 22 aprilie, ora 20.00, este unul plin de surprize. Cea mai noua dintre ispite Insula Iubiri, din sezonul 5, este un cantareț, fost concurent Big Brother, in trecut colaborator al Andreei Balan.

- Sezonul 5 „Insula Iubirii” va incepe in curand la Antena 1 și deja au fost deja dezvaluite trei dintre ispitele care vor testa relațiile in sezonul 5: doua masculine și una feminina. La finalul sezonului 4, telespectatorii au aflat ca Ionuț Gojman, concurent alaturi de Mirela, se va intoarce in sezonul…

- Bianca Dragușanu este atacata pentru comportamentul pe care l-a avut la emisiunea Asia Express. O fosta ispita de la Insula Iubirii a criticat-o dur. Bianca Roman, fosta ispita la show-ul Insula Iubirii, a criticat-o dur pe Bianca Dragușanu, pentru comportamentul pe care aceasta l-a avut pe durata cat…