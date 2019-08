Prezidențiale 2019. Kelemen Hunor, candidat UDMR Kelemen Hunor a fost singura propunere formulata in cadrul Consiliului Consultativ reunit inaintea CRU. "Din 1996 incoace, intotdeauna am avut un candidat la presedintie, dar s-ar putea ca din trecut sa nu decurga logic viitorul. Este o chestiune de onoare, a devenit o chestiune de onoare pentru noi deoarece putem exprima ca suntem cetateni egali ai acestei tari (...) E nevoie de lansarea unui candidat intrucat despre telurile noastre, despre problemele comunitatii nu va vorbi nimeni altcineva. Am invatat acest lucru in anii trecuti cand candidatii niciodata nu au vorbit de adevaratelea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere formulata in cadrul Consiliului Consultativ reunit inaintea CRU. AGERPRES/(AS - autor: Dorina…

- Radu Banciu a vorbit in ediția de marți a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu omologul sau american, Donald Trump, referindu-se mai ales la subiectul renunțarii la vizele pentru cetațenii romani care vor sa calatoreasca in SUA.”Viitorul nu suna bine…

- UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. "Asa cum din 1996 incoace de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale, vom avea si in anul 2019. Atata pot sa va spun in acest moment, ca sigur va exista un candidat din partea…

- ​UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, precizând ca acesta va fi desemnat în 28 august si ca nu-l tenteaza sa fie el ''neaparat'' candidatul, potrivit Agerpres."Asa cum din 1996 încoace…

- Viorica Dancila, in direct la DC News, a anuntat ca, daca partidul i-o va cere, va candida la Presedintia Romaniei. ”€Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, președinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate forțele,…

- Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD Mihai Fifor pe Facebook."Pentru ca Romania are nevoie de consens, de construcție și de dialog. Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca raportul Comisiei Europene Impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI) referitor la Romania atrage atentia asupra discriminarilor in cazul comunitatii maghiare si confirma pozitia UDMR, "nicidecum afirmatiile politicienilor care afiseaza imaginea corectitudinii".…

- Calin Popescu Tariceanu a tinut sa transmita un mesaj pentru cei 2,5 milioane de romani care au fost la vot pe 26 mai, insa nu au votat si la referendum sau au votat "NU". Liderul ALDE vorbeste despre problemele care exista in continuare in justitie."La referendum au votat impotriva un milion…