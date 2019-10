Prezidenţiale 2019. Guvernul a alocat încă 48,05 milioane de lei pentru organizarea alegerilor în străinătate Sunt necesare aceste sume pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei in strainatate. Potrivit Legii 148/2019, au fost schimbate conditiile pentru organizarea sectiilor de votare din strainatate. Va avea loc votul pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur, numarul membrilor in sectiile de votare a fost majorat la 9 sau la 15 in anumite cazuri, s-a introdus obligativitatea monitorizarii video a sectiilor de votare. Asadar, la momentul in care a fost creionat bugetul de stat si MAE a primit sumele pentru acest an nu erau prevazute si sumele necesare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 270 de secții noi de votare vor fi inființate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a anunțat Autoritatea Electorala Permanenta, duminica. AEP a precizat ca acum sunt 714 secții aprobate, din cele 838 preconizate a fi inființate. Inființarea celor 270 de secții de votare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat, printr-o hotarare, inca 270 de secții de votare in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, potrivit unui comuniat al instituției. Inființarea celor 270 de secții de votare a fost facuta de catre AEP la propunerea misiunilor diplomatice…

- Guvernul a suplimentat luni bugetul instituțiilor care se ocupa de organizarea alegerilor cu suma de 60 de milioane de lei. O alta hotarare adoptata de Executiv vizeaza stabilirea modelelor și condițiilor de confecționare a documentelor necesare exercitarii votului prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Guvernul a aprobat, luni, suplimentarea cu aproximativ 60 de milioane de lei a bugetelor institutiilor care au atributii in organizarea alegerilor prezidentiale, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, au fost…

- Executivul a adoptat, marti, mai multe hotarari privind prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Unul dintre actele normative vizeaza calendarul alegerilor, iar campania electorala va incepe pe 12 octombrie. Primul tur al alegerilor prezidentiale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți, ca Executivul va adopta trei hotarari prin care va fi stabilit calendarul alegerilor prezidențiale, fondurile alocate scrutinului și masurile necesare pregatirii procesului electoral.„Tot astazi (marți - n.r.), adoptam mai multe acte normative in…

- Guvernul va adopta, marti, mai multe acte normative pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului…

- Potrivit MAE, in cadrul acestei sectiuni au fost publicate deja informatii utile cu privire la optiunile pe care le au alegatorii din afara tarii pentru a vota la alegerile prezidentiale. Astfel, pe langa votul traditional (exprimat la orice sectie de votare), la alegerile pentru presedintele Romaniei…