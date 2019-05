Prezenta la vot doboara record dupa record: 42.87% la ora 19:00 Romanii s-au mobilizat duminica si au iesit intr-un numar foarte mare sa voteze atat pentru alegerile europarlamentare cat si pentru referendumul pentru justitie.



La ora 19.00 numarul celor care au votat pentru europarlamentare este de 7.934.109, ceea ce inseamna o prezenta la vot de 43,43%.



Totodata, pentru referendumul pentru justitie au votat, pana la ora 19.00, au votat 6.571.269 dintre romani, ceea ce inseamna o prezenta de 36,07%.



Prezenta la vot in ultimii ani



Prezenta la vot in ultimii ani

Sursa articol si foto: business24.ro

